Адміністрація США обіцяє застосовати нові санкції проти добудови газогону "Північний потік-2". Про це 12 лютого заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу.

За словами чиновника, в Білому Домі чудово розуміють небезпеку, яку російський проєкт становить для енергетичної незалежності Європи. Відтак США вживатимуть заходів, аби завадити завершенню його будівництва.

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"Президент Байден дав зрозуміти, що "Північний потік-2" – погана угода", – зазначив Нед Прайс.

Прайс: "Північний потік-2" робить країни Європи вразливими до маніпуляцій Росії

Речник Держдепартаменту підкреслив, що газогін:

розділяє Європу;

робить Україну й Центральну Європу уразливими до російських маніпуляцій;

суперечить заявленим Європою цілям у галузі енергетики й безпеки.

Він також повідомив, що Сполучені Штати продовжують відстежувати діяльність щодо закінчення будівництва чи сертифікації газопроводу.

Якщо такі дії будуть зафіксовані, ми приймемо рішення про застосування санкцій,

– наголосив Нед Прайс.

Представник Державного департаменту США також додав, що санкції – лише один з багатьох важливих інструментів. Тому Америка тісно співпрацюватиме з союзниками і партнерами для зміцнення європейської енергетичної безпеки.