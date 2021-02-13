Америка обіцяє нові санкції проти "Північного потоку-2", – Держдепартамент США
Адміністрація США обіцяє застосовати нові санкції проти добудови газогону "Північний потік-2". Про це 12 лютого заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу.
Джерело:U.S. Department of State
За словами чиновника, в Білому Домі чудово розуміють небезпеку, яку російський проєкт становить для енергетичної незалежності Європи. Відтак США вживатимуть заходів, аби завадити завершенню його будівництва.
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"Президент Байден дав зрозуміти, що "Північний потік-2" – погана угода", – зазначив Нед Прайс.
Прайс: "Північний потік-2" робить країни Європи вразливими до маніпуляцій Росії
Речник Держдепартаменту підкреслив, що газогін:
- розділяє Європу;
- робить Україну й Центральну Європу уразливими до російських маніпуляцій;
- суперечить заявленим Європою цілям у галузі енергетики й безпеки.
Він також повідомив, що Сполучені Штати продовжують відстежувати діяльність щодо закінчення будівництва чи сертифікації газопроводу.
Якщо такі дії будуть зафіксовані, ми приймемо рішення про застосування санкцій,
– наголосив Нед Прайс.
Представник Державного департаменту США також додав, що санкції – лише один з багатьох важливих інструментів. Тому Америка тісно співпрацюватиме з союзниками і партнерами для зміцнення європейської енергетичної безпеки.
Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який в обхід України мають транспортувати природний газ з Росії в Європу.
- У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції проти "Північного потоку-2", внаслідок цього будівництво зупинили.
- Однак вже у грудні 2020 року Росія відновила будівництво газопроводу. У "Газпромі" заявили, що навесні 2021 року мають намір запустити "Північний потік-2". До цьго часу Росія хоче завершити роботи у водах Данії.
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