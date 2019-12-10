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      США погодили санкції проти "Північного потоку-2" та "Турецького потоку"

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      США погодили санкції проти "Північного потоку-2" / ap.org/en-gb

      Конгрес США заклав до військового бюджету на 2020 рік введення санкцій щодо російської енергетики. Зокрема, обмеження погодили щодо будівництва трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

      Санкції США можуть змусити компанії відмовитися від участі у проєкті "Північний потік-2" через великі витрати. Про погодження санкцій повідомило видання The New York Times.

      Важливо: США погодили виділення 300 мільйонів доларів для армії України

      Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років.

      Довідка. Бюджет США буде прийнятий до кінця 2019 року. У разі схвалення Конгресом, документ буде переданий на підпис президенту США.

      Що передбачають санкції

      Обмеження стосуватимуться судів і керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2", яким може бути відмовлено у візах. Будуть також заблоковані транзакції, пов'язані з їхнім майном або інтересами у США.

      Голова Комітету міжнародних справ Сенату США сенатор Джим Ріш раніше заявляв, що ці обмеження можуть змусити компанії відмовитися від участі у проєкті "Північний потік-2". Сенатор гадає, що тоді Росії доведеться шукати інший спосіб закінчити газопровід, якщо їй взагалі вдасться це зробити.

      Зверніть увагу. Закон про національний оборонний бюджет США є одним з найважливіших документів, який визначає витрати на оборону країни. Включення санкцій проти "Північного потоку-2" до проєкту означає, що існує загальна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США у банківському комітеті.

      До речі: Компанія-оператор "Північного потоку-2" висловила занепокоєння щодо вчасного запуску газогону

      Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

      Що таке "Північний потік-2"Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Що треба знати про "Турецький потік"Це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. "Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.

      Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку". Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Санкції Північний потік-2 Новини США Газ Газовий конфлікт Газпром
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