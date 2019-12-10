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      Компанія-оператор "Північного потоку-2" висловила занепокоєння щодо вчасного запуску газогону

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      Газопровід "Північний потік-2" не збудують у визначені терміни, – заява компанії-оператора / Фото з відкритих джерел

      У компанії-операторі "Північного потоку-2" заявили про затримки із завершенням спорудження газогону. Водночас тут визнали, що не зможуть вкластися в озвучені раніше терміни будівництва енергетичного об'єкту.

      У компанії, зокрема, нагадали про колишні плани найближчими місяцями завершити проєкт згідно з усіма правовими та технічними нормами. Утім, вони так і не змогли назвати точної дати завершення спорудження трубопроводу через погодні умови, передає DW.

      Зверніть увагу! Якщо "Північний потік-2" запустять, транзиту не буде, – Коболєв про козир Росії

      Раніше планували, що "Північний потік-2" буде запущено до кінця 2019 року. Наразі вже прокладено 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газопроводу. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів. Після введення в експлуатацію цим газогоном Росія до Німеччини щороку планує транспортувати щонайменше 55 мільярдів кубометрів газу.

      До слова, раніше заступник голови російського уряду Дмитро Козак підтверджував, що "Північний потік – 2" не встигнуть добудувати та запустити у терміни, як анонсували раніше. За його словами, це відбудеться на кілька місяців пізніше – в середині 2020 року, але, у який саме місяць, він не уточнив.

      Нещодавно Сенат США включив санкції проти "Північного потоку-2" до оборонного бюджету на 2020 рік. Ці обмеження застосовуватимуть до компаній, які займаються прокладкою російського газопроводу.

      До теми! Можлива зупинка "Північного потоку-2": чи встигнуть США із вирішальними санкціями

      Що відомо про Північний потік-2

      Це проєкт магістрального газопроводу з Росії до країн ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з української газотранспортної системи. Раніше планували, що запуск газопроводу мав би збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну. Попередній спливає 31 грудня 2019 року.

      Основні дані про "Північний потік-2":

      • Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      • Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу в
      • рік.
      • Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      • Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      • Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

      як розгорталися останні події навколо "північного потоку-2":
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Газ
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