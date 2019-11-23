Закулісся "Північного потоку-2": німецькі ЗМІ розповіли про змову проти санкцій США

Ситуація із будівництвом "Північного потоку-2" загострюється. Німецькі ЗМІ впевнені, що американські санкції проти скандального газопроводу стримує саме Берлін на прохання російського "Газпрому".

Німецькі чиновники за наказом канцлера намагалися переконати Вашингтон не запроваджувати санкції до кінця цього року, про це пише видання Bild.

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Видання посилається на документ, який опинився в розпорядженні німецьких журналістів. У ньому висуваються серйозні звинувачення проти уряду Німеччини, пов’язані з "Північним потоком-2".

Цей документ доводить, що дочірній компанії "Газпрому" вдалося переконати офіційний Берлін займатися лобізмом на свою користь. Усе це для того, аби зупинити запровадження можливих санкцій США проти газопроводу.

Компанія Nord Stream 2 AG встановила тісні контакти з відомством канцлера і в питанні "Північного потоку-2" змогла заручитися підтримкою уряду ФРН проти США",

– пишуть автори.

Видання стверджує, що для точних гарантій Ангела Меркель нібито особисто відправила в американську столицю свого представника.

Санкції затягнуть завершення на 5 років

Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років. Однак це може статись, якщо тільки їх запровадити до 31 грудня 2019 року.

Без американських санкцій трубопровід буде повністю готовий до експлуатації до наступної осені,

– наголошують у документі.

Bild також нагадує, що посол Німеччини у Вашингтоні Емілі Хабер писала листи кільком членам Конгресу у березні 2018 року. Серед них були і впливові сенатори з Республіканської партії. Хабер закликала США не посилювати свою політику санкцій проти Росії.

"Ми занепокоєні тим, що наразі Конгрес розглядає можливість запровадження нових антиросійських санкцій у сфері енергетики", – цитує видання лист посла.

Відтоді Хабер провела численні переговори на тему санкцій і "Північного потоку-2".

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Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

Будівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак тепер стверджують, що запустять в середині 2020 року .

Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.



"Північний потік-2" на мапі