Таки не встигають: в уряді РФ назвали іншу дату запуску "Північного потоку-2"

Скандальний російський газопровід "Північний потік-2" не встигнуть добудувати та запустити у терміни, як анонсували раніше. За новою інформацією, це відбудеться на кілька місяців пізніше.

Його запуск у Росії планують в середині 2020 року, про це сказав заступник голови російського уряду Дмитро Козак, пише "ТАСС".

Важливо: Україна оскаржуватиме рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2", – Гончарук

Водночас Козак не уточнив, у який місяць це відбудеться. Повідомив лише приблизний час.

Так, російський уряд визнав, що не встигне завершити будівництво та запуск "Північного потоку-2" у визначені раніше терміни, тобто до кінця 2019 року.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак раніше повідомляв журналістам, що поставки газу по трубопроводу "Північний потік - 2" можуть початися в найближчі місяці – навіть до кінця 2019 року.

Важливо! Німецький Бундестаг ухвалив поправки, які фактично дозволять відхилення від директиви Євросоюзу та нададуть можливість газопроводу "Північний потік-2" обійти її пункти. Уряд України очікує, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини буде діяти у строгій відповідності до газової директиви ЄС.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.



"Північний потік-2" на мапі