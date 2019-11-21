Таки не успевают: в правительстве РФ назвали другую дату запуска "Северного потока-2"

Скандальный российский газопровод "Северный поток-2" не успеют достроить и запустить в сроки, как анонсировали ранее. По новым данным, это произойдет на несколько месяцев позже.

Его запуск в России планируют в середине 2020 года, об этом сказал заместитель председателя российского правительства Дмитрий Козак, пишет "ТАСС".

Важно: Украина обжалует решение Германии по "Северному потоку-2", – Гончарук

В то же время Козак не уточнил, в каком месяце это произойдет. Сообщил лишь примерное время.

Так, российское правительство признало, что не успеет завершить строительство и запуск "Северного потока-2" в определенные ранее сроки, то есть до конца 2019 года.

Министр энергетики России Александр Новак ранее сообщал журналистам, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" могут начаться в ближайшие месяцы – даже до конца 2019 года.

Важно! Немецкий Бундестаг принял поправки, которые фактически позволят отклониться от директивы Евросоюза и предоставят возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ее пункты. Правительство Украины ожидает, что независимый энергетический регулятор Германии будет действовать в строгом соответствии с газовой директивой ЕС.

Что такое "Северный поток-2"?

Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно через него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

"Северный поток-2" на карте