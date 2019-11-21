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      Таки не успевают: в правительстве РФ назвали другую дату запуска "Северного потока-2"

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      "Северный поток-2" запустят в середине 2020 года, – российское правительство / Sputnik /Scanpix

      Скандальный российский газопровод "Северный поток-2" не успеют достроить и запустить в сроки, как анонсировали ранее. По новым данным, это произойдет на несколько месяцев позже.

      Его запуск в России планируют в середине 2020 года, об этом сказал заместитель председателя российского правительства Дмитрий Козак, пишет "ТАСС".

      Важно: Украина обжалует решение Германии по "Северному потоку-2", – Гончарук

      В то же время Козак не уточнил, в каком месяце это произойдет. Сообщил лишь примерное время.

      Так, российское правительство признало, что не успеет завершить строительство и запуск "Северного потока-2" в определенные ранее сроки, то есть до конца 2019 года.

      Министр энергетики России Александр Новак ранее сообщал журналистам, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" могут начаться в ближайшие месяцы – даже до конца 2019 года.

      Важно! Немецкий Бундестаг принял поправки, которые фактически позволят отклониться от директивы Евросоюза и предоставят возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ее пункты. Правительство Украины ожидает, что независимый энергетический регулятор Германии будет действовать в строгом соответствии с газовой директивой ЕС.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно через него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      • Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      • Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      • Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      • Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      • Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

      Потік"Северный поток-2" на карте

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Украина – Россия Газпром Новости России Северный поток-2
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