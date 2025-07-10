Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины. Там рассказали некоторые детали расследования преступления.

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Что об этом известно

Известно, что Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексе меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. По состоянию на сейчас имени погибшего не называют.

Продолжается досудебное расследование по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Пока дополнительной информации по этому поводу в пресс-службе не указывают.

В то же время экс-разведчик Роман Червинский сообщил, что жертвой стал полковник Иван Воронич. По его словам, злоумышленник сделал пять выстрелов в упор и скрылся с места преступления. Он говорит, что это произошло около 8 часов утра.

К слову, в июне агент ФСБ готовил заказное убийство в Киеве и сжег авто Герою Украины в его день рождения. СБУ и Нацполиция уже задержали предателя, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Другие убийства

На днях в Деснянском районе Киева произошло убийство, к припаркованному на улице авто подошел неизвестный и выстрелил из оружия. Правоохранители установили личность жертвы. Погиб 48-летний местный житель.

По факту начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Предусмотрено наказание – до 15 лет лишения свободы. Полиция продолжает работать на месте происшествия, продолжаются мероприятия по установлению и задержанию причастного.

Ранее в Харькове подросток жестоко зарезал 30-летнего мужчину. Из личной неприязни юноша напал на мужчину. Он ударил его молотком по голове.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте из-за черепно-мозговой травмы.

Убив мужчину, юноша скрылся с места преступления. Однако его задержали. Суд удовлетворил ходатайство о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога.