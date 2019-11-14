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      Германия приняла закон, который защитит "Северный поток-2": реакция украинского правительства

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      Германия приняла закон, который защитит "Северный поток-2": реакция украинского правительства
      Германия приняла закон, который защитит "Северный поток-2": реакция украинского правительства / Getty images

      Немецкий Бундестаг принял поправки, которые фактически позволят отклонения от директивы Евросоюза и предоставят возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ее пункты. Правительство Украины ожидает, что независимый энергетический регулятор Германии будет действовать в строгом соответствии с буквой и духом газовой директивы ЕС.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в фейсбуке написал, что за последнюю неделю на высшем уровне был проведен ряд переговоров с немецкими и европейскими коллегами.

      О поправке: у России не будет полного контроля над "Северным потоком-2"

      Политик утверждает, что получил максимальные заверения в том, что нормы ЕС будут в полном объеме без исключений отражены в немецком законе об энергетике.

      Правительство Украины и в дальнейшем будет внимательно наблюдать, как будет реализовываться на практике принятое законодательство,
      – добавил Гончарук.

      Премьер-министр подчеркнул, что Украина продолжает стоять на позициях, что Северный поток-2 – это российский геополитический проект, который несет вред энергетической безопасности Европе, уменьшает конкуренцию на рынках Европы и усиливает зависимость европейских потребителей от одного поставщика.

      "И украинское правительство будет прилагать максимум усилий для противодействия агрессии России на энергетическом фронте", – отметил он.

      Подробнее: Что означает газовая директива ЕС для Украины и других: коротко о главном

      В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. На данный момент в Балтийском море проложили более 2 тысяч километров труб, что составляет более 80% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" потребуется еще несколько недель.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Важно: Украина собирается заблокировать "Северный поток-2"

      Что известно о "Северный поток-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Северный поток-2 Газовый конфликт Газпром Газ Алексей Гончарук
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