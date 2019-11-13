Россия не будет иметь полного контроля над "Северным потоком-2"

Немецкий парламент Бундестаг в среду, 13 ноября, одобрил поправки к газовой директиве ЕС большинством голосов. Теперь "Северный поток-2" Россия не сможет полностью контролировать, а "Газпром" сможет отдавать свой газ только на половину пропускной способности газопровода.

Газовая директива вступила в силу в мае 2019. Страны Евросоюза обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. 13 ноября Германия это сделала, пишет Интерфакс-Украина.

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Что это за газовая директива?

Это документ, регулирующий работу газопроводов третьих стран на территории ЕС. В директиве предусмотрено, что газопроводы третьих стран (то есть не членов ЕС) должны отвечать тем же требованиям, что применяются и к внутренним газопроводам Евросоюза.

Это напрямую затрагивает "Северный поток-2", ведь он российский (то есть принадлежит третьей стране), а проходит через страны ЕС,

В чем суть газовой директивы?

Главное – то, что одна компания не может быть одновременно и поставщиком, и транспортировщиком газа. Другими словами:

Оператор "Северного потока-2" (компания, которая будет заниматься транспортировкой газа через этот газопровод) должен быть независимым от "Газпрома".

50% пропускной мощности газопровода будут зарезервированы за альтернативными поставщиками (то есть, 100% "Газпром" не будет контролировать).

Конечно, исключения возможны – но их должна одобрить Еврокомиссия.

К слову, 8 ноября Бундестаг не смог принять эти поправки – голосование заблокировала фракция пророссийской партии "Альтернатива для Германии". Тогда же в США резко раскритиковали такое решение.

Важно: поправки, принятые Германией, применят только к тому участку газопровода, который расположен в территориальных водах ФРГ (длиной в 12 морских миль). Остальная же система, которая была построена перед согласованием обновленной газовой директивы, под ее действие не подпадет.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года) – но пока этого не произойдет.

Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.



Северный поток-2" на карте

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