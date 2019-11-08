"Северный поток-2": Бундестаг ночью хочет голосовать за поправки в обход директиве ЕС

После полуночи немецкий Бундестаг будет голосовать за поправки, которые фактически позволят принять отклонения от директивы Евросоюза и дадут возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ее пункты.

Сейчас директива является обязательной для каждого государства-члена ЕС. Если же Бундестаг поддержит поправки, это будет иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности между странами-членами ЕС. Об этом на своей фейсбук-странице написал украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

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Роль России в этом процессе далеко не последняя – государство давно действует по проверенному принципу: разделяй и властвуй. Украина призывает Германию не поддерживать освобождение "Северного потока-2" от условий газовой директивы ЕС,

– отмечает глава Кабмина.

По его словам, сейчас речь идет о "суверенитет" и "целостность" европейской безопасности в целом.

Внимание! Газовая директива делает исключения для газопроводов, которые были построены до 23 мая 2019 – на них она не распространяется.

Что предполагает поправка?

Поправка предусматривает замену дать на формулировку "существующие инвестиции". Это означает, что текущие инвестиции, такие как "Северный поток-2", могут рассчитывать на исключение из действия права ЕС.

Это будет явным нарушением директивы ЕС, Брюссель точно охарактеризует как неприемлемое.

Российский трубопровод "Северный поток-2" должна пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили более 2000 километров труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" потребуется еще несколько недель.