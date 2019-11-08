"Северный поток-2": Бундестаг ночью хочет голосовать за поправки в обход директиве ЕС
После полуночи немецкий Бундестаг будет голосовать за поправки, которые фактически позволят принять отклонения от директивы Евросоюза и дадут возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ее пункты.
Сейчас директива является обязательной для каждого государства-члена ЕС. Если же Бундестаг поддержит поправки, это будет иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности между странами-членами ЕС. Об этом на своей фейсбук-странице написал украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
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Роль России в этом процессе далеко не последняя – государство давно действует по проверенному принципу: разделяй и властвуй. Украина призывает Германию не поддерживать освобождение "Северного потока-2" от условий газовой директивы ЕС,
– отмечает глава Кабмина.
По его словам, сейчас речь идет о "суверенитет" и "целостность" европейской безопасности в целом.
Внимание! Газовая директива делает исключения для газопроводов, которые были построены до 23 мая 2019 – на них она не распространяется.
Что предполагает поправка?
Поправка предусматривает замену дать на формулировку "существующие инвестиции". Это означает, что текущие инвестиции, такие как "Северный поток-2", могут рассчитывать на исключение из действия права ЕС.
Это будет явным нарушением директивы ЕС, Брюссель точно охарактеризует как неприемлемое.
Российский трубопровод "Северный поток-2" должна пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили более 2000 километров труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" потребуется еще несколько недель.
Что известно о проекте "Северный поток-2"? Это – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.
Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.
"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.