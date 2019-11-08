"Північний потік-2": Бундестаг вночі хоче голосувати за правки в обхід директиві ЄС

Після опівночі німецький Бундестаг буде голосувати за поправки, які фактично дозволять схвалити відхилення від директиви Євросоюзу та дадуть можливість газопроводу "Північний потік-2" обійти її пункти.

Наразі директива є обов'язковою для кожної держави-члена ЄС. Якщо ж Бундестаг підтримає поправки, це матиме далекосяжні наслідки для європейської енергетичної безпеки та солідарності між країнами-членами ЄС. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав український прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Роль Росії у цьому процесі далеко не остання – держава давно діє за перевіреним принципом: розділяй і володарюй. Україна закликає Німеччину не підтримувати звільнення "Північного потоку-2" від умов газової директиви ЄС,

– наголошує очільник Кабміну.

За його словами, зараз йдеться про "суверенітет" і "цілісність" європейської безпеки загалом.

Увага! Газова директива робить винятки для газопроводів, які були збудовані до 23 травня 2019 року – на них вона не поширюється.

Що передбачає поправка?

Поправка передбачає заміну дати на формулювання "існуючі інвестиції". Це означає, що поточні інвестиції, такі як "Північний потік-2", можуть розраховувати на виключення з дії права ЄС.

Це буде явним порушенням директиви ЄС, яке Брюссель точно схарактеризує як неприйнятне.

Російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали понад 2000 кілометрів труб, що складає 83% від загальної довжини. У РФ кажуть, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще декілька тижнів.

Що відомо про "Північний потік-2"?Це – проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.