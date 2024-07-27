В регіонах оголошують повітряні тривоги за вектором руху ворожих дронів-камікадзе.

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Атака "Шахедами" 27 липня: ситуація в регіонах

00:37, 27 липня

Дані від моніторингових каналів:

  • 1 БпЛА у Красноградському районі Харківщини. Курс північний.
  • 1 БпЛА в Ізюмському районі Харківщини.
  • 1 БпЛА з Кіровоградщини у напрямку Кам'янського району Дніпропетровської області.
00:24, 27 липня

Актуальна мапа повітряних тривог

Станом на цю мить повітряна тривога оголошена в таких регіонах:

00:16, 27 липня

  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
  • БпЛА південніше Павлограда, курсом на Дніпро.
  • БпЛА в південній частині Харківської області, курс північний.
  • БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.
00:04, 27 липня

БпЛА в північно-східній частині Миколаївської області, курсом на Кіровоградщину.

23:56, 26 липня

Відбій загрози для Чернігівської області.

23:54, 26 липня

БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північний/північно-західний.

23:45, 26 липня

Херсонська, Миколаївська області – також загроза ударних БпЛА.

23:35, 26 липня

У Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА для Чернігівської області.

Обстановка в Чорному морі

Росія вивела в акваторію Чорного моря виведено 1 ракетоносій. Загальний боєзапас до 4-х крилатих ракет "Калібр".