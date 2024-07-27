В регіонах оголошують повітряні тривоги за вектором руху ворожих дронів-камікадзе.
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Атака "Шахедами" 27 липня: ситуація в регіонах
00:37, 27 липня
Дані від моніторингових каналів:
- 1 БпЛА у Красноградському районі Харківщини. Курс північний.
- 1 БпЛА в Ізюмському районі Харківщини.
- 1 БпЛА з Кіровоградщини у напрямку Кам'янського району Дніпропетровської області.
00:24, 27 липня
Актуальна мапа повітряних тривог
Станом на цю мить повітряна тривога оголошена в таких регіонах:
00:16, 27 липня
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
- БпЛА південніше Павлограда, курсом на Дніпро.
- БпЛА в південній частині Харківської області, курс північний.
- БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.
00:04, 27 липня
БпЛА в північно-східній частині Миколаївської області, курсом на Кіровоградщину.
23:56, 26 липня
Відбій загрози для Чернігівської області.
23:54, 26 липня
БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північний/північно-західний.
23:45, 26 липня
Херсонська, Миколаївська області – також загроза ударних БпЛА.
23:35, 26 липня
У Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА для Чернігівської області.