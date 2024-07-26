Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Цією заявою він вкотре спростував, що його країна не збивала "Шахеди", уламки яких нещодавно впали на румунській території.

До теми Дуже бояться заяви Путіна: чому Румунія не відповідає на падіння російських "Шахедів"

Чому Румунія не збиває "Шахеди"

Румунський міністр наголосив, що його країна не має можливості збивати "Шахеди" над територією України. Так, для цього немає відповідного дозволу.

Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання,

– заявив Чолаку.

Прем'єр Румунії додав, що ворожі дрони на кордоні зазвичай збивають українські захисники. Чолаку також наголосив, що для громадян Румунії немає жодної загрози на кордоні з Україною, де можуть падати уламки збитих дронів. Окрім того, голова румунського уряду заявив, що після попередніх інцидентів були "вжиті заходи безпеки та посилене патрулювання повітряного простору".

Окрім того, до МЗС Румунії викликали тимчасового повіреного у справах Росії через інциденти з дронами "Шахед", які порушували румунський повітряний простір.

Так, Румунія виловила рішучий протест російському дипломату. Представник румунського МЗС також засудив незліченну кількість атак на цивільну інфраструктуру України.

У МЗС також підкреслила безвідповідальність військових ударів, у тому числі в безпосередній близькості до кордону Румунії, які ставлять під загрозу національну безпеку країни.