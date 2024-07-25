Мовиться не лише про саму Румунію, але й інших країн-членів НАТО. Військовий експерт Олег Жданов пояснив 24 Каналу, чому на провокативні дії з боку Росії немає жодної реакції.

До теми У Румунії над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу через атаку Росії на українські порти

Чому на уламки "Шахедів" в Румунії не реагують у НАТО

У Румунії оголошували повітряну тривогу через російські "Шахеди", які атакували українські порти. Очільник румунського МЗС згодом підтвердив, що уламки дронів-камікадзе виявили на території його країни.

Це вже не перший подібний випадок. Реакції ні НАТО, ні Румунії як не було раніше, так і немає зараз.

Джо Байден ще навесні 2022 року сказав, що НАТО буде максимально дистанціюватися від цього конфлікту. Ось і все. Вже другу добу поспіль в Румунії підіймали вертоліт, який спостерігав, де падав дрон, викликали пожежників. Попередньої доби навіть підіймали бойову авіацію, але знову ж – лише для спостереження,

– зазначив Олег Жданов.

Північноатлантичний альянс досі займає нейтральну позицію, не бажаючи ніякої конфронтації з Росією. Відзначимо, що у Держдепі США, реагуючи на інцидент з уламками російських дронів, запевнили Румунії у сприянні розслідуванню, якщо про це попросять.

"НАТО не втручається, бо боїться заяви Путіна про те, що збиття російського дрона чи ракети розцінюватимуть як вступ Альянсу у війну на боці України. Тоді статус війни одразу стає світовим. Тоді перемовний процес Путін погодиться вести лише з країнами-членами НАТО, а не з українською стороною", – пояснив військовий експерт.

На думку Жданова, єдина можлива реакція Румунії – виклик російського посла та вручення чергової ноти протесту, "яку він викине одразу, як переступить поріг посольства".

Коротко про "Шахеди" в Румунії