Служби продовжують пошуки, зокрема, поблизу Плауру, де чули вибухи.

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Що відомо про інцидент

У ніч проти 24 липня для жителів прикордонного румунського округу Тулча оголосили повітряну тривогу. Низка жителів міста чули вибухи. Зокрема 10 схвильованих людей телефонували через це до поліції.

Ба більше, деякі моніторингові канали стверджують, що російський дрон нібито впав у румунському селі Плауру. І навіть опублікували відповідне відео.

Румунська сторона наразі не підтвердила удар і заявила, що шукає уламки БпЛА.

Міністерство національної оборони розпорядилося вжити заходів щодо проведення розслідувань на місцях на околицях Плауру для пошуку можливих об'єктів, що впали на територію країни, пошуки триватимуть і цього дня,

– мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, що близько 02:10 сили оборони Румунії помітили кілька дронів, що наближались до північного району повіту Тулча.

Для моніторингу повітряного простору та контролю ситуації країна підняла в небо 2 F-16. Також в окрузі оголошували повітряну тривогу. Відбій дали о 03:46.