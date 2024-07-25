У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки дронами-камікадзе. Зокрема, там зазначили, що три "Шахеди" були локаційно втрачені аж на кордоні із Румунією.

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Працювала протиповітряна оборона

У Повітряних силах розповіли, що відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА.

Ще три "Шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією,

– пояснили там.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Всього ворог запустив 38 ударних безпілотних апаратів. Крім цього, це не перші випадки, коли дрони перетинають кордон із Румунією. Раніше вони вже падали на території країни кілька разів. Наприклад, під час атаки на Україну вночі 24 липня у Румунії чули вибухи. У прикордонному місті Тулча оголошували повітряну тривогу.

У місті оголосили повітряну тривогу після того, як Повітряні сили Румунії зафіксували кілька дронів, що наближаються до кордону.