Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко підкреслила, що кого саме мобілізувати серед військовозобов'язаних, які оновили дані, вирішуватиме Генштаб. Саме він формує запит щодо певних критеріїв, таких як професійні навички, вік та брак бронювання.

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Як визначатимуть, кого мобілізувати у першу чергу

Черногоренко пригадала, що до того, як запрацював "Оберіг", було чимало випадків, коли повістка приходила людині, яка заброньована. Це була додаткова витрата часу і зайві переживання для чоловіка, який нервував через те, що у ТЦК не знають про його бронювання.

Втім, зараз таких інцидентів не буде, запевняє посадовиця. Завдяки реєстру "Оберіг" Міноборони відсікає усіх, хто має броню та відстрочку, і працює з тими критеріями, які подає Генеральний штаб. За цими критеріями ТЦК формують переліки, а далі працюють через повістки та роботу з кожним військовозобов'язаним.

Раніше у Міноборони пояснювали, що потреби ЗСУ в особовому складі значно менші, ніж кількість людей, які уточнили дані, а тому призовуть не всіх.