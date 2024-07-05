Україна – член Єдиної енергосистеми Європи (ENTSO-E) й завершила обʼєднання з європейською енергосистемою ще на початку повномасштабного вторгнення. Тож Україна повністю інтегрувалася з європейським ринком.

Всупереч офіційним заявам про припинення експорту електроенергії з України, населення почало скаржитися на те, що попри дефіцит влада нібито продовжує продавати світло.

Тож 24 Канал дізнавався, що означає членство України в Єдиній енергосистемі Європи, чому інформація про продаж електроенергії за кордон є фейком та у якому зараз стані українська енергосистема.

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Синхронізація з Європою

Експерт із питань енергоефективності Святослав Павлюк під час розмови з 24 Каналом розповів, що Україна приєднана до мережі ENTSO-E через п'ять сусідніх країн.

Святослав Павлюк Експерт з питань енергоефективності Фізичні перетоки електроенергії, які існують через кордони цих країн, мають декілька типів – імпорт та експорт. Водночас технічні перетоки – це транзит, зокрема й через Україну. Умовно кажучи, Словаччина продає Молдові або Румунії електроенергію, вона проходить через нашу територію, а тому може бути якийсь конкретний момент, коли з нашої території в Румунію "виходить" електроенергія.

Павлюк пояснює, що є ще один тип перетоків – це аварійний. Це на випадок виникнення аварійних ситуацій: різкого перевиробництва, або різкого недовиробництва.

Варто зауважити, що така аварійна допомога не є експортною операцією. Це просто допомога опційної електроенергії, яка має бути повернута протягом 24 годин.

Як зауважує енергетичний експерт Андрій Закревський у розмові з 24 Каналом, у цій ситуації нещодавно долив олії у вогонь канцлер Німеччини Олаф Шольц. Як виявилося, він нещодавно подякував Україні за експорт світла під час Ukraine Recovery Conference 2024.

Важливо! Дослівний переклад його заяви був опублікований на офіційному Youtube-каналі Офісу Президента України, де йшлося: "З того часу, як ми з’єднали наші мережі у березні 2022 року, Україна експортує надлишкову електроенергію в ЄС, і таким чином докладається до нашої енергетичної безпеки". З цієї промови стає зрозуміло, що Олаф Шольц не конкретизував, у який саме період надавалася електроенергія. Це могло бути ще задовго до теперішньої ситуації в Україні.

Як пояснив Закревський, на сайті ENTSO-E кожен може одразу перевірити, куди саме електроенергія в Європі направляється та в якій кількості.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Для цього потрібно навпроти усіх країн, які ви побачите на сайті, поставити галочки. Якщо ви їх поставите, то побачите, що Україна вже останні два з половиною місяці глибоко дефіцитна країна.

Про нібито експорт електроенергії з України за кордон спростовує й Володимир Омельченко. Він розповів 24 Каналу, що про це свідчать дані стосовно імпорту електроенергії.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова На сьогодні імпорт електричної енергії в Україну збільшується. За останні два місяці він збільшився більш як удвічі. Водночас експорт з 12 травня взагалі нульовий.

Омельченко запевняє, що даним на сайті ENTSO-E можна довіряти на 100%, якщо, наприклад, немає довіри до заяв офіційних осіб.

Скільки електроенергії імпортує Україна

Як повідомляють в Energy Map, у червні цього року Україна імпортувала понад 858 тисяч мегаватів електроенергії.

Що цікаво, це на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік, тобто 806,4 тисячі мегаватів. А якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2023 році, то цифри виросли аж у 20 разів.

Зверніть увагу! Імпорт у червні став найбільшим місячним обсягом імпорту за останні 10 років.

Найбільший обсяг електрики імпортовано з Угорщини – 357,1 тисячі мегаватів, або 42%.

Зі Словаччини та Румунії – 297 тисяч мегаватів з кожної, тобто по 17%.

З Польщі – 138,1 тисячі мегаватів (16%).

Найменше закуплено ресурсу з Молдови – 66,2 тисячі мегаватів, або 8% від місячних обсягів.

Для чого відбуваються перетоки світла

Варто зауважити, що саме завдяки перетокам енергосистеми різні країни можуть допомагати одне одній та стабілізувати ситуацію при виникненні проблем.

Закревський конкретизує: процес перетоків між країнами Європи можна пояснити на прикладі багатоповерхового будинку.

Якщо ви живете у 9-поверховому будинку й при цьому посварилися із сусідами знизу, то хочете ви чи ні, але через його квартиру все одно буде постачатися вода до вашої квартири. Так працює й із перетоками, адже це така ж технологічна схема,

– резюмує експерт.

Відповідно, якщо одна із країн Європи купує електроенергію в іншої, то перетік цієї електроенергії відбувається через ті країни, які є між ними.

До прикладу! Молдаванам та румунам вигідніше купити електроенергію зі Словенії через українську енерготранспортну систему, а не через, наприклад, італійську.

Мовою цифр

Для більш детального пояснення проаналізуймо дані з сайту системи ENTSO-E:

Станом на 3 липня з 9 по 10 годину ранку, з України до Угорщини взагалі не відбулося перетоків. Утім, з Угорщини до України "перетекло" десь 636 мегаватів.

Перетік з Молдови до України за аналогічний період склав 145 мегаватів.

А зі Словаччини – 713 мегаватів.

Зауважте! Загадом до України надійшло від Угорщини, Молдови та Словаччини 1 494 мегавати електроенергії.

Водночас з України відбувся транзит електроенергії серед інших країн лише до Румунії. І це всього 329 мегаватів.

Як перевірити скільки електроенергії перетікає в Україну та з неї Для цього потрібно зайти на сайт ресурсу ENTSO-E та обрати вкладку Border-Country. У лівому кутку екрана потрібно обрати країну, дані щодо якої ви хочете перевірити. У нашому випадку обираємо Ukraine (UA). Після цього можна обрати напрямок експорту-імпорту електроенергії з-поміж 4 країн у групі – це Угорщина, Молдова, Польща, Румунія та Словаччина.

Також якщо глянути на дані, станом на 2 липня, то впродовж доби кількість перетоків електроенергії з Угорщини в Україну склала 9 244 мегавати. З Молдови 8 439 мегаватів, а зі Словаччини – аж 13 995 мегаватів. При цьому з України вийшло лише 5 283 мегаватів до Румунії.

*Ці дані свідчать про те, що в об'єднаній системі на сьогодні в Україну входить набагато більше електроенергії, ніж виходить. І все це лише перетоки для балансування системи.

Які прогнози на цю зиму

Святослав Павлюк налаштований на те, що період нестачі світла в Україні триватиме аж до 2026 року, а відключення цієї зими можуть тривати навіть понад 12 годин.

Є деякі фактори, які впливатимуть на ситуацію. Наприклад, фактор відновлення електростанцій. Втім, поки я не бачу сценарію щодо відновлення наявного дефіциту,

– додає Павлюк.

Також, за прогнозом Закревського, найближчі півтора-два тижні будуть одними із найскладніших в енергосистемі.

Після цього ситуація покращуватиметься: Європа йтиме у відпустку, буде надлишкова енергія, навіть наші прайс-кепи допоможуть. Водночас у серпні – вересні вийдуть з ремонту атомні реактори,

– каже пан Андрій.

Попри це, як додає експерт, дефіцит електроенергії в українській енергосистемі доволі значний. Станом на ранок 3 липня, він становив 2,4 мільйона ват, тобто 2,4 гігавата. За поточними прайс-кепами Україна придбала десь 0,6 гігавата електроенергії, а відтак дефіцит зменшився до 1,8 гігавата.

Цікаво! Прайс-кепи – це граничні ціни для клієнтів, які сплачують за світло за ринковими цінами.

Однак оцінити більш точно ситуацію важко, адже навіть під час відключення дефіцит залишається доволі суттєвим.

В середньому у пікові години Україні не вистачає десь 5,4 – 5,8 гігавата. Іноді це навіть 9 гігаватів.

Тоді як вдень та вночі не вистачає десь 2,4 – 2,8 гігавата.

Цікаво, що за словами Закревського, саме від людей залежить, чи будуть вони підготовлені до цієї зими, чи ні. І йдеться саме про підготовку до енергонезалежності, як-от закупівля генераторів, сонячних батарей, павербанків тощо.

Якщо ми будемо тупі, як пробки, то ми досягнемо того, що у нас буде енергетичний колапс взимку,

– різко висловлюється він.

Та якщо цього року бізнес активніше почне закуповувати все для того, щоб попри відключення мати світло, тоді можливе зменшення навантаження на мережі.