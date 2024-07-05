Україна – член Єдиної енергосистеми Європи (ENTSO-E) й завершила обʼєднання з європейською енергосистемою ще на початку повномасштабного вторгнення. Тож Україна повністю інтегрувалася з європейським ринком.
Всупереч офіційним заявам про припинення експорту електроенергії з України, населення почало скаржитися на те, що попри дефіцит влада нібито продовжує продавати світло.
Тож 24 Канал дізнавався, що означає членство України в Єдиній енергосистемі Європи, чому інформація про продаж електроенергії за кордон є фейком та у якому зараз стані українська енергосистема.
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Синхронізація з Європою
Експерт із питань енергоефективності Святослав Павлюк під час розмови з 24 Каналом розповів, що Україна приєднана до мережі ENTSO-E через п'ять сусідніх країн.
Фізичні перетоки електроенергії, які існують через кордони цих країн, мають декілька типів – імпорт та експорт. Водночас технічні перетоки – це транзит, зокрема й через Україну. Умовно кажучи, Словаччина продає Молдові або Румунії електроенергію, вона проходить через нашу територію, а тому може бути якийсь конкретний момент, коли з нашої території в Румунію "виходить" електроенергія.
Павлюк пояснює, що є ще один тип перетоків – це аварійний. Це на випадок виникнення аварійних ситуацій: різкого перевиробництва, або різкого недовиробництва.
Варто зауважити, що така аварійна допомога не є експортною операцією. Це просто допомога опційної електроенергії, яка має бути повернута протягом 24 годин.
Як зауважує енергетичний експерт Андрій Закревський у розмові з 24 Каналом, у цій ситуації нещодавно долив олії у вогонь канцлер Німеччини Олаф Шольц. Як виявилося, він нещодавно подякував Україні за експорт світла під час Ukraine Recovery Conference 2024.
Як пояснив Закревський, на сайті ENTSO-E кожен може одразу перевірити, куди саме електроенергія в Європі направляється та в якій кількості.
Для цього потрібно навпроти усіх країн, які ви побачите на сайті, поставити галочки. Якщо ви їх поставите, то побачите, що Україна вже останні два з половиною місяці глибоко дефіцитна країна.
Про нібито експорт електроенергії з України за кордон спростовує й Володимир Омельченко. Він розповів 24 Каналу, що про це свідчать дані стосовно імпорту електроенергії.
На сьогодні імпорт електричної енергії в Україну збільшується. За останні два місяці він збільшився більш як удвічі. Водночас експорт з 12 травня взагалі нульовий.
Омельченко запевняє, що даним на сайті ENTSO-E можна довіряти на 100%, якщо, наприклад, немає довіри до заяв офіційних осіб.
Скільки електроенергії імпортує Україна
Як повідомляють в Energy Map, у червні цього року Україна імпортувала понад 858 тисяч мегаватів електроенергії.
Що цікаво, це на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік, тобто 806,4 тисячі мегаватів. А якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2023 році, то цифри виросли аж у 20 разів.
- Найбільший обсяг електрики імпортовано з Угорщини – 357,1 тисячі мегаватів, або 42%.
- Зі Словаччини та Румунії – 297 тисяч мегаватів з кожної, тобто по 17%.
- З Польщі – 138,1 тисячі мегаватів (16%).
- Найменше закуплено ресурсу з Молдови – 66,2 тисячі мегаватів, або 8% від місячних обсягів.
Для чого відбуваються перетоки світла
Варто зауважити, що саме завдяки перетокам енергосистеми різні країни можуть допомагати одне одній та стабілізувати ситуацію при виникненні проблем.
Закревський конкретизує: процес перетоків між країнами Європи можна пояснити на прикладі багатоповерхового будинку.
Якщо ви живете у 9-поверховому будинку й при цьому посварилися із сусідами знизу, то хочете ви чи ні, але через його квартиру все одно буде постачатися вода до вашої квартири. Так працює й із перетоками, адже це така ж технологічна схема,
– резюмує експерт.
Відповідно, якщо одна із країн Європи купує електроенергію в іншої, то перетік цієї електроенергії відбувається через ті країни, які є між ними.
Мовою цифр
Для більш детального пояснення проаналізуймо дані з сайту системи ENTSO-E:
- Станом на 3 липня з 9 по 10 годину ранку, з України до Угорщини взагалі не відбулося перетоків. Утім, з Угорщини до України "перетекло" десь 636 мегаватів.
- Перетік з Молдови до України за аналогічний період склав 145 мегаватів.
- А зі Словаччини – 713 мегаватів.
- Водночас з України відбувся транзит електроенергії серед інших країн лише до Румунії. І це всього 329 мегаватів.
Як перевірити скільки електроенергії перетікає в Україну та з неїДля цього потрібно зайти на сайт ресурсу ENTSO-E та обрати вкладку Border-Country. У лівому кутку екрана потрібно обрати країну, дані щодо якої ви хочете перевірити. У нашому випадку обираємо Ukraine (UA). Після цього можна обрати напрямок експорту-імпорту електроенергії з-поміж 4 країн у групі – це Угорщина, Молдова, Польща, Румунія та Словаччина.
Також якщо глянути на дані, станом на 2 липня, то впродовж доби кількість перетоків електроенергії з Угорщини в Україну склала 9 244 мегавати. З Молдови 8 439 мегаватів, а зі Словаччини – аж 13 995 мегаватів. При цьому з України вийшло лише 5 283 мегаватів до Румунії.
*Ці дані свідчать про те, що в об'єднаній системі на сьогодні в Україну входить набагато більше електроенергії, ніж виходить. І все це лише перетоки для балансування системи.
Які прогнози на цю зиму
Святослав Павлюк налаштований на те, що період нестачі світла в Україні триватиме аж до 2026 року, а відключення цієї зими можуть тривати навіть понад 12 годин.
Є деякі фактори, які впливатимуть на ситуацію. Наприклад, фактор відновлення електростанцій. Втім, поки я не бачу сценарію щодо відновлення наявного дефіциту,
– додає Павлюк.
Також, за прогнозом Закревського, найближчі півтора-два тижні будуть одними із найскладніших в енергосистемі.
Після цього ситуація покращуватиметься: Європа йтиме у відпустку, буде надлишкова енергія, навіть наші прайс-кепи допоможуть. Водночас у серпні – вересні вийдуть з ремонту атомні реактори,
– каже пан Андрій.
Попри це, як додає експерт, дефіцит електроенергії в українській енергосистемі доволі значний. Станом на ранок 3 липня, він становив 2,4 мільйона ват, тобто 2,4 гігавата. За поточними прайс-кепами Україна придбала десь 0,6 гігавата електроенергії, а відтак дефіцит зменшився до 1,8 гігавата.
Однак оцінити більш точно ситуацію важко, адже навіть під час відключення дефіцит залишається доволі суттєвим.
- В середньому у пікові години Україні не вистачає десь 5,4 – 5,8 гігавата. Іноді це навіть 9 гігаватів.
- Тоді як вдень та вночі не вистачає десь 2,4 – 2,8 гігавата.
Цікаво, що за словами Закревського, саме від людей залежить, чи будуть вони підготовлені до цієї зими, чи ні. І йдеться саме про підготовку до енергонезалежності, як-от закупівля генераторів, сонячних батарей, павербанків тощо.
Якщо ми будемо тупі, як пробки, то ми досягнемо того, що у нас буде енергетичний колапс взимку,
– різко висловлюється він.
Та якщо цього року бізнес активніше почне закуповувати все для того, щоб попри відключення мати світло, тоді можливе зменшення навантаження на мережі.