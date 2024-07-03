Імпорт зріс майже у 20 разів
Найбільше електроенергії імпортовано з Угорщини – 357,1 тисячі мегават-годин. це складає 42% від загального імпорту.
Читайте також 14-й пакет санкцій проти Росії: економіст назвав найболючіше обмеження
Зі Словаччини та Румунії надійшло по 17% електроенергії. Тобто 297 тисяч мегават-годин з кожної країни. А з Польщі – 138,1 тисячі мегават-годин, тобто 16%. Найменше електроенергії було імпортовано з Молдови – 66,2 тисячі мегават-годин (8%).
Відсутність експорту електроенергії у червні
У червні експорт електроенергії з України був повністю відсутній. Протягом цього місяця Україна залучала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі впродовж п’яти днів (4, 9, 10, 27 та 28 червня). Крім того, 2 та 22 червня Україна віддавала надлишки електроенергії через неможливість постачання до внутрішніх споживачів.