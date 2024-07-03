Імпорт зріс майже у 20 разів

Найбільше електроенергії імпортовано з Угорщини – 357,1 тисячі мегават-годин. це складає 42% від загального імпорту.

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Зі Словаччини та Румунії надійшло по 17% електроенергії. Тобто 297 тисяч мегават-годин з кожної країни. А з Польщі – 138,1 тисячі мегават-годин, тобто 16%. Найменше електроенергії було імпортовано з Молдови – 66,2 тисячі мегават-годин (8%).

Важливо! Імпорт у червні зріс майже вдвічі, порівняно з травнем 2024 року, коли він становив 448,2 тисячі мегават-годин. А в порівнянні з червнем 2023 року, коли було імпортовано 43,7 тисячі мегават-годин імпорт зріс майже у 20 разів.

Відсутність експорту електроенергії у червні

У червні експорт електроенергії з України був повністю відсутній. Протягом цього місяця Україна залучала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі впродовж п’яти днів (4, 9, 10, 27 та 28 червня). Крім того, 2 та 22 червня Україна віддавала надлишки електроенергії через неможливість постачання до внутрішніх споживачів.

Зауважте! Протягом восьми днів червня Україна також надавала допомогу Польщі у вигляді термінового прийому надлишків електроенергії, отримавши загалом понад 8 тисяч мегават-годин електроенергії.