Банківські санкції серед усіх виявилися найдієвішими, сказав 24 Каналу доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Він зробив прогноз, як 14-й пакет санкцій вплине на російську економіку.
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Іноземні банки бояться зв'язуватися з Росією
Серйозний вплив на Росію матимуть санкції проти китайських банків й банків інших країн, які забезпечують переведення грошей по торговельних операціях з Кремлем.
Це болюче питання для Росії,
– наголосив Ліпсіц.
На нещодавньому конгресі щодо питань банківської справи представник центрального банку країни-агресора у паніці кричав, що треба терміново шукати будь-які рішення для організації оплати, адже інакше російська економіка, яка залежить від імпорту та експорту опиниться під загрозою.
Росія без імпорту жити не може. Росіяни можуть здійснити експорт у натуральній формі, але якщо гроші не приходять, то економіка починає руйнуватися,
– зазначив доктор економічних наук.
У центробанку заявили, що готові на все, аби хоч якось оплачувати постачання товарів у Росію та отримувати гроші за відвантажену російську сировину.
Росія імпортозалежна країна і, якщо вона не зможе купувати товари, то моментально потрапляє у лихо. Альтернати, чи інших постачальників, які готові брати рублі, не існує,
– додав Ліпсіц.
Водночас банки по всьому світу бояться сваритися із регуляторами із США, втратити доступ до американського ринку й бояться, що їм закриють кореспондентські рахунки в доларах.