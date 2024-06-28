Росія готує "тіньовий флот"

Як свідчать дані Equasis, за останні три місяці право власності на вісім суден було передано маловідомим компаніям в Дубаї. Чотири з цих суден мають льодовий клас і вже отримали дозвіл від Росії на проходження арктичними водами цього літа.

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Хоча не вдалося безпосередньо пов'язати ці судна з великими російськими компаніями, деталі дуже нагадують маневри зі створення тіньового нафтового флоту країни. Це включає використання непрозорих компаній та кораблів настільки старих, що зазвичай вони вже мали бути виведені з експлуатації.

Є кілька ознак, що вказують на зусилля Росії зі створення "тіньового флоту" для СПГ. Купівля старих суден, передача суден льодового класу дубайській компанії й рекордна кількість дозволів на використання Північного морського шляху вказують на те, що шматочки "тіньового флоту" стають на свої місця,

– ​вже засновник Арктичного інституту у Вашингтоні Малте Хумперт

Які дані свідчать про створення тіньового флоту

За даними Equasis, право власності на чотири нещодавно побудовані судна льодового класу перейшло до компанії White Fox Ship Management, що базується в Дубаї. Зокрема, Росія нещодавно схвалила ці судна — "Норт Ейр", "Норт Маунтін", "Норт Скай" і "Норт Вей" для навігації в Арктиці цього літнього сезону.

Цікаво! За даними порту, судно "Норт Вей" наразі прибуває до термінала Зебрюгге в Бельгії, щоб отримати партію російського газу.

Також повідомляється, що щонайменше три танкери мають страховиків, зазначених у базі даних Міжнародної морської організації як "невідомі". А це є ще однією характерною рисою суден "тіньового флоту".