Яка стратегія Байдена зараз
Навмисно пом'якшені санкції впроваджуються проти Росії, Ірану та Венесуели. Завдяки цьому, ціна на газ має залишатися стабільною.
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Щобільше, ця стратегія заохочує приток нафти на глобальні ринки. Маємо розуміти, що усі перелічені держави займають вагому частку у нафтовидобувній галузі.
Як діють ці санкції
Нещодавно США впроваджували нові санкції проти Ірану. Введенні обмеження лише частково зачіпають нафтовий експорт.
При введенні санкцій проти Росії, США також оминали впровадження обмежень у нафтовій галузі. Переважно, заборони стосувалися російського фінансового сектору.
Проте, як кажуть прихильники такої стратегії, адміністрації Байдена вдається балансувати у цьому питанні. З одного боку, ціни на бензин для американців залишаються на низькому рівні, а з іншого, Росія та Іран менше заробляють.