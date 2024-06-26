Какова стратегия Байдена сейчас
Намеренно смягченные санкции вводятся против России, Ирана и Венесуэлы. Благодаря этому, цена на газ должна оставаться стабильной.
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Более того, эта стратегия поощряет приток нефти на глобальные рынки. Нужно понимать, что все перечисленные государства занимают весомую долю в нефтедобывающей отрасли.
Как действуют эти санкции
Недавно США вводили новые санкции против Ирана. Введенные ограничения лишь частично затрагивают нефтяной экспорт.
При введении санкций против России, США также обходили внедрение ограничений в нефтяной отрасли. Преимущественно, запреты касались российского финансового сектора.
Однако как говорят сторонники такой стратегии, администрации Байдена удается балансировать в этом вопросе. С одной стороны, цены на бензин для американцев остаются на низком уровне, а с другой, Россия и Иран меньше зарабатывают.