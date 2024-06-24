Теневой флот России под ограничениями

В понедельник, 24 июня, Совет ЕС принял 14 пакет санкций против России. Среди санкций есть ограничения для российских танкеров, которые входят в состав нефтяного теневого флота.

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Это впервые, когда Евросоюз принял такие меры, которые направлены на конкретные судна.

Важно! Нефтяным танкерам России запрещен доступ к портам Евросоюза и наложен запрет на предоставление услуг.

Судна могут быть определены по разным причинам:

транспортировка военной техники для России,

транспортировка украденного украинского зерна,

поддержка развития энергетического сектора России, в частности через транспортировку компонентов или перевалку СПГ.

Какие новые инструменты борьбы с обходом санкций

Кроме санкции в отношении теневого флота России, в 14 пакете говорится о еще и дополнительных инструментах борьбы с обходом уже имеющихся ограничительных мер:

Материнские компании из Евросоюза теперь должны прилагать усилия, чтобы их дочерние компании в третьих странах не участвовали в любой деятельности по предотвращению санкций против России.

Операторы из Евросоюза, которые продают товары военного назначения в третьи страны, должны внедрять специальные механизмы, способные выявлять и оценивать риски реэкспорта таких товаров в Россию.

Интересно! Совет ЕС уже добавил в список тех, кто поддерживает военно-промышленный комплекс Кремля, 61 новую компанию. К ним будут применены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, ограничения в отношении товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.