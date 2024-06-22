Новые ограничения против России

В феврале 2022 года Евросоюз в ответ на полномасштабное нападение России на Украину запретил российским авиакомпаниям входить в воздушное пространство ЕС. Впрочем, ограничения не касалось частных перелетов.

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Впрочем, уже вскоре эта ситуация будет исправлена. Уже в рамках 14-го пакета санкций частные перелеты россиян в воздушном пространстве ЕС будут запрещены. Об этом говорится в документе, который послы согласовали 10 июня.

В качестве примера ЕС приводит перелеты россиян к местам отдыха и рейсы, которыми компании доставляют работников на бизнес-встречи.

Под новый запрет попадают любые рейсы, в которых выходцы из России, а также российские граждане и компании могут "определять место и время взлета и посадки",

– говорится в документе.

Таким образом, разграничение России и европейского мира выйдет на новый уровень.

МВД разыскивает друга Путина и его сына

Украинское МВД объявило в розыск Аркадия Ротенберга и его сына. Их обвиняют в финансовых нарушениях и других преступлениях.

Активы Ротенберга национализированы, однако некоторые из них, например, торговый центр Ocean Plaza, он фактически продолжает контролировать.