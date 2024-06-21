Олигарх и его сын в розыске

Аркадий Ротенберг приближен к президенту России Путину.

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У обоих указана дата исчезновения 17 августа 2022 года. Аркадия и Игоря Ротенбергов обвиняют в:

финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;

легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем;

уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

В карточках розыска не указано процессуальный статус Ротенбергов в этих делах, только указано, что к ним не применяли меры пресечения.

Ротенберг и приватизация Ocean Plaza

В марте 2023 года украинские власти национализировали активы Аркадия Ротенберга, в частности киевский торговый центр Ocean Plaza. Однако, де-факто он до сих пор продолжает контролировать ТЦ.

Недавно стало известно, что Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд заявление для списания кредита компании-владельца торгового центра Ocean Plaza перед кипрской компанией. Это было сделано для того, чтобы владелец компании лишился Ocean Plaza как актива и не смог через суд требовать от государства долг.

Заметьте! Сейчас известно, что долг в 200 миллионов долларов, оставшийся еще со времен приобретения торгового центра Ocean Plaza, будет списан.

К взысканию заявлено права требования, а именно: