Олигарх и его сын в розыске
Аркадий Ротенберг приближен к президенту России Путину.
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У обоих указана дата исчезновения 17 августа 2022 года. Аркадия и Игоря Ротенбергов обвиняют в:
- финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;
- легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем;
- уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
В карточках розыска не указано процессуальный статус Ротенбергов в этих делах, только указано, что к ним не применяли меры пресечения.
Ротенберг и приватизация Ocean Plaza
В марте 2023 года украинские власти национализировали активы Аркадия Ротенберга, в частности киевский торговый центр Ocean Plaza. Однако, де-факто он до сих пор продолжает контролировать ТЦ.
Недавно стало известно, что Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд заявление для списания кредита компании-владельца торгового центра Ocean Plaza перед кипрской компанией. Это было сделано для того, чтобы владелец компании лишился Ocean Plaza как актива и не смог через суд требовать от государства долг.
К взысканию заявлено права требования, а именно:
- право требования по кредитному договору №1 от 2009 года, заключенным между ООО "ИС "Лыбидь" (компания-владелец ТРЦ Ocean Plaza) и компанией Ethoder Investments Limited;
- право требования по договору ипотеки от 2014 года, заключенным между "ИС "Лыбидь" и Ethoder Investments Limited;
- право требования по договору залога от 2014 года, заключенным между ООО "Авангард-Виларти" и Ethoder Investments Limited.