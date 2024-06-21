Олігарх і його син у розшуку

Аркадій Ротенберг наближений до президента Росії Путіна.

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В обох вказана дата зникнення 17 серпня 2022 року. Аркадія та Ігоря Ротенбергів звинувачують у:

фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;

ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У картках розшуку не зазначено процесуальний статус Ротенбергів у цих справах, лише вказано, що до них не застосовували запобіжні заходи.

Ротенберг і приватизація Ocean Plaza

У березні 2023 року українська влада націоналізувала активи Аркадія Ротенберга, зокрема київський торговельний центр Ocean Plaza. Однак, де-факто він досі продовжує контролювати ТЦ.

Нещодавно стало відомо, що Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду заяву для списання кредиту компанії-власника торгового центру Ocean Plaza перед кіпрською компанією. Це було зроблено для того, щоб власник компанії позбувся Ocean Plaza як активу та не зміг через суд вимагати від держави борг.

Зауважте! Нині відомо, що борг у 200 мільйонів доларів, що залишився ще з часів придбання торгового центру Ocean Plaza, буде списаний.

До стягнення заявлено права вимоги, а саме: