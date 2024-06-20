Попытка россиянина снять санкции

Российский бизнесмен Игорь Ротенберг, который является сыном близкого друга Путина Аркадия Ротенберга, надеялся обжаловать введенные против него санкции. С соответствующим иском он обратился в Суд ЕС в Люксембурге.

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В комментарии к решению о санкциях его называют бывшим владельцем "Газпром бурения" и акционером электронной системы оплаты "Платон". Также в решении отмечается, что Ротенберги тесно связаны с Путиным.

Игорь Ротенберг утверждал, что больше не владеет акциями подсанкционных компаний, а госконтракты с российским правительством не свидетельствуют о том, что он поддерживает действия России. Также он пытался доказать, что его связь с отцом имеет исключительно родственный характер.

Что ответил Суд ЕС

Суд в Люксембурге установил, что аргумент Ротенберга "госконтракты не означают поддержку действий России" является несостоятельным.

Достаточно того, что истец получает выгоду от одного из "российских лиц, принимающих решения" или от "правительства", ответственного за эти события, и нет необходимости устанавливать связь между преимуществами, которыми пользуются указанные лица, и аннексией Крыма или дестабилизацией Восточной Украины,

– говорится в решении суда.

Поэтому, Суд ЕС оставил все активы Игоря Ротенберга на территории Евросоюза замороженными.