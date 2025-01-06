Санкции против танкеров, перевозящих нефть России

Такую информацию предоставили два источника, которые знакомы с ситуацией, сообщает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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В материале говорится о том, что администрация Байдена пытается укрепить поддержку Украины перед тем, как новоизбранный президент Дональд Трамп приступит к исполнению обязанностей 20 января, учитывая частые жалобы лидера-республиканца на расходы США на поддержку Украины.

В частности подход Трампа к санкциям против России пока остается неопределенным.

Так сейчас администрация действующего президента США планирует санкции, которые направлены на танкеры, перевозящих российскую нефть, проданную по цене, превышающей установленный Западом лимит в 60 долларов за баррель.

Россия использует так называемый "теневой флот" старых судов, чтобы избежать соблюдения ограничения. Многие из этих судов менее безопасны и подвержены разливу нефти, отмечают эксперты по судоходству,

– говорится в тексте.

Санкции против российского флота

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года США ввели санкции против десятков таких судов из флота. Это было сделано для ограничения способности России финансировать вторжение.

Однако ограничение цены привело к тому, что Россия перенаправила свои продажи нефти в Китай и Индию. Эти страны готовы покупать российскую нефть, обычно продаваемую со скидкой по сравнению с общерыночной ценой. И даже в том случае, если она превышает лимит.

Один из источников заявил информационному агентству, что ожидается большой пакет санкций. А другой источник сообщил, что санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям торговли нефтью, проданной по цене выше лимита.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в прошлом месяце, что США рассматривают дополнительные санкции против танкеров. Также они не исключают санкций против китайских банков в рамках усилий по сокращению российских нефтяных доходов и доступа к зарубежным поставок для ведения войны в Украине.

Обратите внимание! Группа G7, ЕС и Австралия ввели лимит в 60 долларов на российскую нефть в конце 2022 года, запретив использование западных морских услуг, среди которых транспорт, страхование и финансирование, для поставок нефти, если ее цена равна или превышает этот лимит.