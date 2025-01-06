Санкції проти танкерів, що перевозять нафту Росії

Таку інформацію надали два джерела, які знайомі із ситуацією, повідомляє 24 канал з посиланням на Reuters.

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У матеріалі йдеться про те, що адміністрація Байдена намагається зміцнити підтримку України перед тим, як новообраний президент Дональд Трамп візьметься виконання обов’язків 20 січня, враховуючи часті скарги лідера-республіканця на витрати США на підтримку України.

Зокрема підхід Трампа до санкцій проти Росії наразі залишається невизначеним.

Так зараз адміністрація чинного президента США планує санкції, які спрямовані на танкери, що перевозять російську нафту, продану за ціною, що перевищує встановлений Заходом ліміт у 60 доларів за барель.

Росія використовує так званий «тіньовий флот» старих суден, щоб уникнути дотримання обмеження. Багато з цих суден менш безпечні та схильні до розливу нафти, зазначають експерти зі судноплавства,

– йдеться у тексті.

Санкції проти російського флоту

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США запровадили санкції проти десятків таких суден із флоту. Це було зроблено для обмеження здатності Росії фінансувати вторгнення.

Проте обмеження ціни призвело до того, що Росія перенаправила свої продажі нафти до Китаю та Індії. Ці країни готові купувати російську нафту, що зазвичай продається зі знижкою порівняно із загальноринковою ціною. І навіть у тому випадку, якщо вона перевищує ліміт.

Одне з джерел заявило інформаційній агенції, що очікується великий пакет санкцій. А інше джерело повідомило, що санкції, ймовірно, також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж торгівлі нафтою, проданою за ціною вище ліміту.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила минулого місяця, що США розглядають додаткові санкції проти танкерів. Також вони не виключають санкцій проти китайських банків у межах зусиль зі скорочення російських нафтових доходів та доступу до закордонних поставок для ведення війни в Україні.

Зауважте! Група G7, ЄС та Австралія запровадили ліміт у 60 доларів на російську нафту наприкінці 2022 року, заборонивши використання західних морських послуг, серед яких транспорт, страхування та фінансування, для поставок нафти, якщо її ціна дорівнює або перевищує цей ліміт.