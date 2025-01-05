Він зазначив, що Сербія отримає документ про санкції США проти NIS вже за кілька днів – 10 або 13 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Television of Serbia.

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Що заявив Вучич

Зараз 50% акцій сербської NIS належить "Газпрому нафти", 6,15% – "Газпрому". Белград наразі володіє 29,87% акцій компанії. Сербський президент каже, що наразі у країни є вдосталь коштів, аби повністю викупити NIS. Втім, на його думку, це матиме негативні наслідки для США.

Якщо, за оцінками, вартість компанії становить 1 мільярд євро, то йдеться про 600 мільйонів євро для викупу часток "Газпрому" та "Газпром нафти". І в мене є запитання до американців. Ви хочете, щоб ми купили їх і вони (росіяни – 24 Канал) одразу отримали у своє розпорядження 500, 600 чи 700 мільйонів,

– заявив він.

За його словами, наразі достеменно невідомо, чи скасують США санкції у разі повного скорочення частки "Газпрому" чи лише мажоритарного пакета акцій. Зараз у країни, за словами Вучича, є запас дизельного пального та бензину на 85 днів, тому кризи постачання нафти не передбачається.

"Йдеться про повну російську власність або про мажоритарний пакет акцій. Чи збережуться санкції ННГ, якщо росіяни матимуть 40%, або американці вимагатимуть, щоб російської власності взагалі не було, або щоб у них було 10%", – додав сербський лідер.