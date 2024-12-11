Що має зробити "Газпром" для продовження транзиту газу

Зокрема міністр енергетики Володимир Малинов сказав, що компанія "Булгартрансгаз" не зможе продовжувати транспортування газу без здійснення грудневих платежів, пише 24 канал з посиланням на Novinite.

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Ці платежі традиційно оброблялися через підсанкційний "Газпромбанк". Тому, за словами Малинова, якого цитує Mediapool, російська енергетична компанія повинна незабаром уточнити спосіб здійснення платежів.

Наразі "Газпромбанк" утримує основні резерви потужностей для розширення "Турецького потоку" через Болгарію до Сербії аж до 2039 року. І це є причиною, чому його платежі є критично важливими для роботи "Булгартрансгазу".

Однак останні санкції США проти російського банку ускладнили фінансові операції. Видання пише, що ситуація створює невизначеність щодо подальшої роботи газопроводу, який є важливим транзитним маршрутом для постачання російського природного газу в обхід України, створеним після провалу проєкту "Південний потік".

Про що ще говорив міністр енергетики Болгарії

Виступаючи на форумі "Саміт енергетичних можливостей" у Софії, Малинов також звернув увагу на більш загальне питання — необхідність розмежування соціальної політики та енергетичної політики,

— зазначає Novinite.

Володимир Малинов заявив, що визначення поняття "енергетична бідність" не повинно бути виключно завданням Міністерства енергетики. Зокрема він підкреслив важливість чіткого та спільного підходу за участі різних зацікавлених сторін.

Визнання цієї відмінності сприятиме досягненню повної лібералізації енергетичного ринку, що потребує скоординованих зусиль уряду, парламенту та галузі,

— пояснили експерти.

Також міністр запропонував створити міжвідомчу робочу групу під егідою Ради Міністрів. Ця група спільно керуватиме із Комітетом з енергетики Національних Зборів. Крім того, вона розроблятиме законодавчі заходи для забезпечення передбачуваності ринку, довгострокової стабільності та прозорості.

Малинов наголосив на необхідності надання Болгарією чітких строків своїм європейським партнерам щодо лібералізації ринку. Він виступив за прискорення проєктів будівництва гідроакумулюючих електростанцій у Батаку та Доспаті. Це має державно-приватного партнерства через їхню високу фінансову вартість.

Цікаво! Також міністр закликав до політичної підтримки, щоб забезпечити успішну реалізацію цих ініціатив, які мають важливе значення для енергетичного сектора Болгарії.