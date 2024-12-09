Чому ЄС просить пом'якшення санкцій

Дискусії тривають навіть після того, як президент Росії Путін скасував вимогу про використання виключно "Газпромбанку" для розрахунків за російський газ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Погрози від Обрана: угорський лідер планує ветувати бюджет ЄС

Відтак, нині обговорюються можливі способи пом'якшення санкцій.

Цікаво! Під час переговорів розглядаються варіанти, зокрема, питання про законність платежів через люксембурзьку філію "Газпромбанку" або використання інших платіжних каналів.

Попри те, що указ Путіна про скасування вимоги здійснювати платежі через "Газпромбанк" заспокоїв європейський газовий ринок, він ускладнив платіжну систему ще більше.

Зауважте! Минулого місяця США ввели санкції проти російського банку, оскільки він збільшив зусилля для покарання Москви за війну в Україні.

Згідно з новим указом Путіна, іноземні покупці тепер мають можливість використовувати інші банки для конвертації валют у рублі перед переведенням платежів. Проте "Газпромбанк" досі залишається єдиною уповноваженою установою для виконання цих фінансових операцій.