Нові обмеження проти Росії
У лютому 2022 року Євросоюз у відповідь на повномасштабний напад Росії на Україну заборонив російським авіакомпаніям входити в повітряний простір ЄС. Втім, обмеження не стосувалося приватних перельотів.
Цікаво Як обирати менеджерів, з якими бізнес процвітатиме
Втім, вже незабаром ця ситуація буде виправлена. Вже в рамках 14-го пакету санкцій приватні перельоти росіян у повітряному просторі ЄС будуть заборонені. Про це йдеться у документі, який посли узгодили 10 червня.
Як приклад ЄС наводить перельоти росіян до місць відпочинку та рейси, якими компанії доставляють працівників на бізнес-зустріч.
Під нову заборону потрапляють будь-які рейси, в яких вихідці з Росії, а також російські громадяни та компанії можуть "визначати місце та час зльоту та посадки",
– йдеться в документі.
Таким чином, розмежування Росії та європейського світу вийде на новий рівень.
МВС розшукує друга Путіна та його сина
Українське МВС оголосило в розшук Аркадія Ротенберга та його сина. Їх звинувачують у фінансових порушеннях та інших злочинах.
Активи Ротенберга націоналізовано, однак деякі них, наприклад, торговельний центр Ocean Plaza, він фактично продовжує контролювати.