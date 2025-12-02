Почему Exxon Mobil хочет купить месторождение в Ираке?

Этот шаг Exxon ознаменует значительное расширение и возвращение американского гиганта в Ирак, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сейчас российский "Лукойл" пытается продать свои международные активы после того, как США ввели санкции. Потенциальные покупатели должны вести переговоры с "Лукойлом" до 13 декабря, но им понадобится одобрение для конкретных сделок от Минфина США.

Что известно о месторождении в Ираке?

Крупнейшим иностранным активом "Лукойла" является 75% операционная доля в иракском нефтяном месторождении West Qurna – одном из крупнейших в мире с объемом добычи около 470 000 баррелей в день. На это месторождение приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% общей добычи в Ираке, втором по величине производителе ОПЕК после Саудовской Аравии.

"Лукойл" работает на месторождении после того, как Ирак приостановил выплаты компании наличными и сырой нефтью.

Компания Exxon долгое время была оператором соседнего проекта West Qurna 1, прежде чем вышла из него в прошлом году. Возвращение Exxon в Ирак произошло после ряда сделок с другими нефтяными компаниями, включая Chevron, BP и TotalEnergies, поскольку Ирак стремится ускорить добычу нефти и газа, предлагая более выгодные условия.

Exxon – наш лучший вариант для поглощения "Лукойла". Компания имеет мощности и опыт, необходимые для управления таким большим и сложным месторождением, как West Qurna 2,

– сказал высокопоставленный чиновник иракской нефтяной отрасли.

Министерство нефти Ирака заявило, что пригласило несколько американских нефтяных компаний начать переговоры по поглощению проекта West Qurna 2.

Ведомство имеет целью передать эксплуатацию месторождения одной из фирм путем проведения конкурентных торгов.

К слову, в ноябре стало известно, что Exxon рассматривает также варианты приобретения активов "Лукойла" в Казахстане, где как американская, так и российская фирмы имеют доли в месторождениях Карачаганак и Тенгиз.

Санкции против "Лукойла" и их последствия