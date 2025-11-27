Почему владелец "Челси" хочет купить активы “Лукойла”?

Для сделки Боэли создал консорциум совместно с неназванным инвестором из ОАЭ, пишет 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Австрийская "дочка" "Лукойла", на которую оформлен международный бизнес компании, оценила иностранные активы группы в 22 миллиарда долларов. В портфель входят нефтяные заводы в Европе, месторождения в Ираке и странах Центральной Азии, а также сеть автозаправок в США.

Заявление на выдачу лицензии в пользу консорциума владельца "Челси" уже подали, но пока ответа не получили. Это нужно, ведь любой покупатель обязан получить разрешение Минфина США.

По данным The Wall Street Journal, консорциум Боэли столкнется с жесткой конкуренцией. Активами "Лукойла" уже интересуются крупные энергетические корпорации, международные фонды. Интерес проявили, в частности:

американские Exxon Mobil и Chevron;

государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC.

Сделка с нефтетрейдером Gunvor, совладельцем которого был друг Путина Геннадий Тимченко, была заблокирована американским Минфином.

Интересно! Тодд Боэли – американский бизнесмен и инвестор. Среди многочисленных инвестиционных проектов, он является совладельцем и председателем лондонского футбольного клуба "Челси", который ранее принадлежал россиянину Абрамовичу. Ему также принадлежит 20% акций бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс".

Почему Gunvor отказалась покупать активы "Лукойла"?

В США назвали компанию Gunvor, "марионеткой Кремля". Поэтому компания отозвала предложение по российскому "Лукойлу", сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Также в Минфине США заявили, что никогда не одобрили бы сделку покупки "Лукойла" компанией, которая связана с Путиным.

Президент Трамп четко дал понять, что война должна немедленно прекратиться. Пока Путин будет продолжать бессмысленные убийства, марионетка Кремля, Gunvor, никогда не получит лицензии на деятельность и получение прибыли,

– сообщило Министерство финансов США в X.

Что известно о санкциях против "Лукойла"?