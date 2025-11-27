Почему владелец "Челси" хочет купить активы “Лукойла”?
Для сделки Боэли создал консорциум совместно с неназванным инвестором из ОАЭ, пишет 24 Канал со ссылкой на WSJ.
Австрийская "дочка" "Лукойла", на которую оформлен международный бизнес компании, оценила иностранные активы группы в 22 миллиарда долларов. В портфель входят нефтяные заводы в Европе, месторождения в Ираке и странах Центральной Азии, а также сеть автозаправок в США.
Заявление на выдачу лицензии в пользу консорциума владельца "Челси" уже подали, но пока ответа не получили. Это нужно, ведь любой покупатель обязан получить разрешение Минфина США.
По данным The Wall Street Journal, консорциум Боэли столкнется с жесткой конкуренцией. Активами "Лукойла" уже интересуются крупные энергетические корпорации, международные фонды. Интерес проявили, в частности:
- американские Exxon Mobil и Chevron;
- государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC.
Сделка с нефтетрейдером Gunvor, совладельцем которого был друг Путина Геннадий Тимченко, была заблокирована американским Минфином.
Интересно! Тодд Боэли – американский бизнесмен и инвестор. Среди многочисленных инвестиционных проектов, он является совладельцем и председателем лондонского футбольного клуба "Челси", который ранее принадлежал россиянину Абрамовичу. Ему также принадлежит 20% акций бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс".
Почему Gunvor отказалась покупать активы "Лукойла"?
В США назвали компанию Gunvor, "марионеткой Кремля". Поэтому компания отозвала предложение по российскому "Лукойлу", сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Также в Минфине США заявили, что никогда не одобрили бы сделку покупки "Лукойла" компанией, которая связана с Путиным.
Президент Трамп четко дал понять, что война должна немедленно прекратиться. Пока Путин будет продолжать бессмысленные убийства, марионетка Кремля, Gunvor, никогда не получит лицензии на деятельность и получение прибыли,
– сообщило Министерство финансов США в X.
Что известно о санкциях против "Лукойла"?
В ноябре США отсрочили санкции против "Лукойла" до 13 декабря, позволяя определенные операции, связанные с АЗС и продажей международных активов компании. А Великобритания приостановила санкции для болгарских подразделений "Лукойла", позволяя осуществление платежей и экономических операций до 14 февраля.
"Лукойл" задерживает зарплаты более 6 недель для около 1,3 тысячи работников в Ираке. Ирак прекратил выплаты в пользу "Лукойла", и если ситуация не разрешится за 6 месяцев, компания может оставить проект.
Румыния вводит механизм специального надзора над российскими компаниями, такими как подразделение "Лукойл", которые подпали под западные санкции.
Проект закона позволит правительству назначать специальных администраторов для управления местными российскими компаниями, если они представляют "значительные экономические риски".