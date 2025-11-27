Чому власник "Челсі" хоче купити активи “Лукойла”?

Для угоди Боелі створив консорціум спільно з неназваним інвестором з ОАЕ, пише 24 Канал з посиланням на WSJ.

Австрійська "дочка" "Лукойла", на яку оформлено міжнародний бізнес компанії, оцінила іноземні активи групи у 22 мільярди доларів. У портфель входять нафтові заводи в Європі, родовища в Іраку та країнах Центральної Азії, а також мережа автозаправок у США.

Заяву на видачу ліцензії на користь консорціуму власника "Челсі" вже подали, але поки відповіді не отримали. Це потрібно, адже будь-який покупець зобов'язаний отримати дозвіл Мінфіну США.

За даними The Wall Street Journal, консорціум Боелі зіштовхнеться із жорсткою конкуренцією. Активами "Лукойла" вже цікавляться великі енергетичні корпорації, міжнародні фонди. Інтерес виявили, зокрема:

американські Exxon Mobil та Chevron;

державна нафтова компанія ОАЕ ADNOC.

Угода з нафтотрейдером Gunvor, співвласником якого був друг Путіна Геннадій Тимченко, було заблоковано американським Мінфіном.

Цікаво! Тодд Боелі – американський бізнесмен та інвестор. Серед численних інвестиційних проєктів, він є співвласником та головою лондонського футбольного клубу "Челсі", який раніше належава росіянину Абрамовичу. Йому також належить 20% акцій бейсбольного клубу "Лос-Анджелес Доджерс".

Чому Gunvor відмовилася купувати активи "Лукойла"?

У США назвали компанію Gunvor, "маріонеткою Кремля". Через це компанія відкликала пропозицію щодо російського "Лукойла", повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Також у Мінфіні США заявили, що ніколи не схвалили б угоду купівлі "Лукойла" компанією, яка пов’язана з Путіним.

Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має негайно припинитися. Доки Путін продовжуватиме безглузді вбивства, маріонетка Кремля, Gunvor, ніколи не отримає ліцензії на діяльність та отримання прибутку,

– повідомило Міністерство фінансів США в X.

Що відомо про санкції проти "Лукойла"?