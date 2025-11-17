Чому США призупинили санкції?

Міністерство фінансів США видало ліцензію на певні операції для "Лукойла", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Вони пов'язані з роздрібними АЗС компанії та контрактами на продаж міжнародних активів фірми. Термін на це продовжили до 13 грудня. А окреме звільнення від відповідальності для угод, що стосуються підприємств "Лукойл" у Болгарії, було продовжено до 29 квітня.

Ці кроки відбуваються на тлі переговорів Міністерства фінансів із союзниками від Центральної Європи до Близького Сходу, одночасно вирішуючи складний процес завершення закордонних операцій компанії напередодні початкового терміну – 21 листопада.

Водночас, як розповіли анонімні джерела агентства, інтерес до покупки іноземних активів "Лукойлу" останніми днями зріс. Потенційні покупці з США, Європи та Перської затоки звернулися до Міністерства фінансів за дозволом на співпрацю з компанією.

Що відомо про рішення Великої Британії?

Велика Британія призупинила санкції, які дозволять працювати болгарському НПЗ в Бургасі та пов’язаним з ним АЗС, що належать російській компанії "Лукойл", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Британське Управління з впровадження фінансових санкцій заявило, що видало ліцензію, яка дозволяє надходження платежів та економічних ресурсів до та від двох болгарських організацій, що стосуються існуючих або нових контрактів.

Це дозволяє компаніям та банкам здійснювати операції з операторами НПЗ та АЗС "Лукойл Нафтохім Бургас" АД та "Лукойл Болгарія ЕООД", а також їхніми дочірніми компаніями, до 14 лютого.

Санкції проти "Лукойла" та їхні наслідки