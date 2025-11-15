Про це 24 Каналу розповів спеціаліст з комунікації громадської організації Razom We Stand Максим Гардус, наголосивши, що в Болгарії та Румунії розглядається можливість націоналізації активів компанії "Лукойл". Він пояснив, які наслідків для Росії це призведе.

Яких заходів вживають країни, щоб захиститися від санкцій?

Гардус зазначив, що у Болгарії та Румунії є величезні російські нафтові підприємства. А в Молдові – мережа автозаправних станцій та термінал для заправки літаків в Кишинівському аеропорту. В кожній з цих країн вживають різних заходів, щоб убезпечити себе від санкцій США проти російських нафтових компаній.

Зверніть увагу! Віктору Орбану, за його словами, вдалося домовитися з Дональдом Трампом щодо звільнення Угорщини від американських санкцій за імпорт російської нафти та газу на один рік. Проте це рішення Трампа зазнало критики, адже нівелює серйозність намірів США щодо санкційної політики проти Росії.

Наприклад, у Румунії, за його словами, доволі гладко надали всім повноваження, хоча були протести проросійської опозиції, однак в цій країні вона не така сильна.

В Болгарії це майже перетворилося на кризу, тому що парламент розділився навпіл. Були суперечки між президентом та прем'єром, та все ж таки ухвалили закон, і доволі великий завод "Лукойл" буде націоналізовано, а потім вже виставлено на приватизацію,

– сказав він.

Водночас Молдова запросила екстрену допомогу в Румунії, яка має запаси нафти і є виробником власної. Бухарест має родовище і доволі старий нафтогазовий сектор.

Для Молдови зовнішнє сполучення через літаки є дуже важливе у сьогоднішніх умовах. Вони не хочуть потрапити під санкції, а прагнуть швидко привести рішення з націоналізації, щоб встигнути до 21 листопада, – зауважив спеціаліст з комунікації,

Для Молдови це дуже важливо, тому що вона є достатньо бідною країною, і питання ціни на нафту для неї є чуттєвим. Крім того, хоч провладна партія нещодавно виграла вибори, але зробила це ледве-ледве. Тому, на думку Гардуса, ще одне соціальне збурення через або подорожчання бензину, або його цілковиту відсутність, президентці Марії Санду зовсім не потрібне.

Який удар санкції завдадуть проросійському впливу у Європі?

"В Болгарії проросійська опозиція намалювала активну медійну кампанію, що буде апокаліпсис, все зупиниться, інфляція підскочить на 6% і все таке інше. Тому вони також дуже швидко шукають шляхи, щоб взяти підприємство під контроль і щоб воно не припиняло роботу. Просто Росія змінюється на Болгарію, і завод продовжує працювати. Те саме відбуватиметься у Румунії", – відзначив Максим Гардус.

Ці процеси важливі, за його словами, не тільки тому, що сприяють тому, щоб у Росії було менше грошей, але й тому, що зменшують вплив Росії у цих країнах. Російський бізнес у будь-якій країні створює навколо себе клієнтелу з місцевих політиків, які просувають їхні інтереси. Адже набагато легше фінансувати проросійську партію, коли є великий завод в цій країні.

Він додав, що без російського бізнесу проросійські п'ятій колонні в цих країнах стане ще важче, і це добре для України.

