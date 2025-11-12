Про що Молдова домовляється з "Лукойл"?

Про це повідомив директор аеропорту Серджіу Спояла, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Росіяни вже виють": політолог вказав на нову проблему, яку Путін створив собі

Ми подали пропозицію від імені аеропорту, і переговори вже розпочалися», — сказав Спояла журналістам. Ми розглядаємо кілька сценаріїв і, на мою думку, процес просувається добре,

– розповів Спояла.

За його словами, переговори наразі перебувають на просунутій стадії, але поки рано робити висновки. Результати директор аеропорту очікує за три дні.

Уряд Молдови підтвердив, що подав пропозицію викупити інфраструктуру "Лукойлу" в аеропорту, зокрема складські приміщення, щоб гарантувати стабільні постачання авіаційного пального.

Нині "Лукойл" є єдиним постачальником палива в аеропорту імені Євгена Доги.

У Міністерстві енергетики наголосили, що прагнуть укласти угоду, яка буде максимально вигідною для країни.

Минулого тижня міністр енергетики Молдови Дорін Жунгєцу заявив, що "Лукойл" має припинити діяльність у Молдові до 21 листопада, коли почнуть діяти санкції США. За його словами, Кишинів повністю підтримує ці обмеження, але попросив тимчасовий виняток, щоб уникнути серйозних перебоїв у постачанні пального для населення.

Варто знати! На сьогодні "Лукойл" у Молдові має мережу зі 110 АЗС, які забезпечують країну бензином та дизелем, а також володіє об'єктами для обслуговування авіації.

Які ще країни рятують активи "Лукойл"?

Також Болгарія та Румунія намагаються не допустити зупинки нафтопереробних заводів, які належать російській компанії "Лукойл" і знаходяться на їхній території, пише Politico.

Парламент Болгарії ухвалив закон, який дозволить уряду взяти під контроль діяльність нафтопереробного заводу в Бургасі, схвалити його продаж або навіть націоналізувати підприємство, якщо виникне потреба.

Румунія хоче звернутися до Білого дому з проханням про відтермінування санкцій. А міністр енергетики країни Богдан-Груя Іван підкреслив, що країна "готова до будь-якого сценарію", щоб забезпечити економічну стабільність держави.

Варто знати! У Румунії розташований завод Petrotel, який теж належить російській компанії "Лукойл".

Які санкції запровадили США?