Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, які наслідки економічних проблем в Росії, що постійно накопичуються. Він припустив, коли урветься терпець щодо влади у російських громадян.

До теми Форс-мажор у "Лукойл": компанія може втратити один із найцінніших активів через санкції

Які наслідки економічного падіння для Росії?

Чаленко наголосив, що наразі негатив, який накопичується від погіршення економічного стану країни, не доходить повною мірою до Володимира Путіна. Його намагаються нівелювати на рівні губернаторів. Однак чим далі, тим буде більше невдоволення економічною ситуацією в країні.

Я передивлявся контент в російському сегменті інтернету і дійшов висновку, що люди, які працюють, намагаються прогодувати себе, дати роботу декільком працівникам, представники мікробізнесу, вже виють від тих умов, які їм зараз ставить Путін,

– наголосив він.

Йдеться, зокрема, про низку економічних гайок, які закручуються, щодо російського бізнесу.

До слова. У Росії з 1 січня 2026 року підвищиться податок на додану вартість до 22% проти попереднього показника 20%.

"Зрозуміло, що весь цей негатив рано чи пізно буде призводити до певних локальних бунтів", – пояснив керівник Центру аналізу та стратегій.

Також в Росії, за словами Чаленко, існують етнічні проблеми, особливо на Кавказі, де ситуація може раптово вийти з-під контролю.

Проте російська влада замість того, щоб спробувати розв'язати ці проблеми всередині Росії, продовжує кидати ресурси на війну проти України. Це і далі висмоктує сили з мільйонів російських громадян,

– зазначив він.

Всі проблеми у тому, на його думку, що росіяни до кінця не усвідомили, що все це є наслідком російської імперіалістичної реваншистської політики.

Зверніть увагу! 21 листопада набудуть чинності санкції, які запровадили США проти російських нафтових компаній "Роснафта" та "Лукойл". Серед передбачених обмежень – блокування майна та часток цих компаній на території США. Крім того, санкції поширюються на 31 їхню дочірню компанію.

Водночас Україні, на його думку, не треба чекати, коли в Росії розпочнуться протести. Зрозуміло, що зараз все спрямоване на якомога швидше завершення війни. Проте сам Путін не усвідомлює, що чим довше продовжується ця широкомасштабна війна, тим потім буде набагато складніше виправляти проблеми всередині Росії.

Які проблеми загрожують російській економіці?