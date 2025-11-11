Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, какие последствия экономических проблем в России, что постоянно накапливаются. Он предположил, когда лопнет терпение в отношении власти у российских граждан.
К теме Форс-мажор у "Лукойла": компания может потерять один из самых ценных активов из-за санкций
Какие последствия экономического падения для России?
Чаленко отметил, что сейчас негатив, который накапливается от ухудшения экономического состояния страны, не доходит в полной мере до Владимира Путина. Его пытаются нивелировать на уровне губернаторов. Однако чем дальше, тем будет больше недовольства экономической ситуацией в стране.
Я просматривал контент в российском сегменте интернета и пришел к выводу, что люди, которые работают, пытаются прокормить себя, дать работу нескольким работникам, представители микробизнеса, уже воют от тех условий, которые им сейчас ставит Путин,
– подчеркнул он.
Речь идет, в частности, о ряде экономических гаек, которые закручиваются, по российскому бизнесу.
К слову. В России с 1 января 2026 года повысится налог на добавленную стоимость до 22% против предыдущего показателя 20%.
"Понятно, что весь этот негатив рано или поздно будет приводить к определенным локальным бунтам", – объяснил руководитель Центра анализа и стратегий.
Также в России, по словам Чаленко, существуют этнические проблемы, особенно на Кавказе, где ситуация может внезапно выйти из-под контроля.
Однако российские власти вместо того, чтобы попытаться решить эти проблемы внутри России, продолжают бросать ресурсы на войну против Украины. Это и дальше высасывает силы из миллионов российских граждан,
– отметил он.
Все проблемы в том, по его мнению, что россияне до конца не осознали, что все это является следствием российской империалистической реваншистской политики.
Обратите внимание! 21 ноября вступят в силу санкции, которые ввели США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Среди предусмотренных ограничений – блокирование имущества и долей этих компаний на территории США. Кроме того, санкции распространяются на 31 их дочернюю компанию.
В то же время Украине, по его мнению, не надо ждать, когда в России начнутся протесты. Понятно, что сейчас все направлено на как можно более быстрое завершение войны. Однако сам Путин не осознает, что чем дольше продолжается эта широкомасштабная война, тем потом будет гораздо сложнее исправлять проблемы внутри России.
Какие проблемы угрожают российской экономике?
Власти России планируют увеличить в 1,5 – 3 раза штрафи за экономические преступления. Необходимость этой инициативы объясняется тем, что действующие размеры санкций "потеряли стимулирующий эффект".
В российском Центробанке происходит замедление роста экономики страны. В частности, рост ВВП в третьем квартале 2025 года был значительно ниже, чем ожидалось. В то же время падение по итогам квартала в годовом измерении станет первым с января – марта 2023, когда экономика упала на 1,6% и после росла только "в плюс".
Также компания "РЖД" (российская железная дорога) понесла убытки впервые за 5 лет. За январь-сентябрь 2025 года компания потеряла 4,4 миллиарда рублей. Эти убытки в "РЖД" связывают с высокой ключевой ставкой. Компания входит в ТОП-3, имеющих самые большие долги – 2,771 триллиона рублей.