Что планируют сделать в России?

С такой инициативой выступило Министерство юстиции, а правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила соответствующие поправки в Уголовный кодекс (УК), пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "Ведомости".

В пояснительной записке к инициативе подчеркивается, что пересмотр штрафов необходим, поскольку действующие размеры санкций "утратили стимулирующий эффект". Согласно документу, за мошенничество штраф вырастет со 120 – 300 тысяч до 150 – 500 тысяч рублей, а его максимальный размер – с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Например, штраф за уклонение от уплаты налогов будет составлять от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей вместо нынешних 200 – 500 тысяч, а в случае особо крупного ущерба – до 5 миллионов рублей. За незаконное предпринимательство предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей, а за особо крупный ущерб – до 2,5 миллионов.

Наказание за причинение имущественного ущерба обманом увеличится до 700 тысяч рублей, а в особо тяжких случаях – до 4 миллиона рублей. Незаконная банковская деятельность обойдется нарушителям в 1,5 миллиона рублей вместо, а за особо крупный ущерб максимальный штраф составит 5 миллионов рублей вместо одного.

Заметьте! За преднамеренное банкротство штраф увеличится с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае нарушения авторских прав штраф вырастет с 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а за особо крупный ущерб – с 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Правительство начало пересмотр штрафов и налогов на фоне растущего дефицита бюджета. Об этом пишет издание "The Moscow Times".

По прогнозу Минфина, по итогам 2025 года он составит 5,73 триллиона рублей. В проекте федерального бюджета на 2026 – 2028 годы указано, что дефицит в 2026 году будет 3,7 триллиона рублей, в 2027-м – 3,1 триллиона, а в 2028-м – 3,5 триллиона.

Важно! Приоритетом "российской казны" остаются военные расходы.

Что еще ожидает российский бизнес?