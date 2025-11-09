Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что в России уже принят проект бюджета на последующие годы. И там есть интересное отличие, на которые стоит обратить внимание.

Как Россия пытается собрать больше денег?

Как отметил Ус, ранее в России принимали бюджет по примерно такой "методичке". Там прогнозировали, что дефицит бюджета будет сокращаться, а через 2 года они выйдут на профицит. Сейчас там признают, что дефицит будет и в последующие три года.

То есть Россия впервые признает, что в ближайшие четыре года – действующий и 3 последующие – будет дефицит. Аналитики мгновенно посчитали, что при таких условиях в России будет 7 дефицитных бюджетов. Это наталкивает их на неприятную аналогию с СССР, у которых было также 7 дефицитных бюджетов. Восьмой должен был быть в 1991 году, но СССР не дожил до его завершения,

– сказал Ус.

Сейчас Россия вынуждена всячески пересматривать собственные стандарты, чтобы покрывать дефицит бюджета. Конечно, они могли бы рассчитывать на финансовую помощь от Китая. Но там также не все так просто.

Мы даже сейчас видим, как Китай говорит, что "вы можете разместить "панда-бонды", которые не будут выходить из Китая. Они частично спасут ваши деньги, но не помогут покрыть дефицит". Китай эти деньги от себя не отпустит. Индия также не выпускает значительную часть российских денег. Оно все лежит в рупиях,

– отметил Ус.

Это и заставляет Россию поднимать НДС до 22%, урезать единовременную выплату контрактникам, увеличивать различные сборы. К примеру, с 1 декабря там вырастет утилизационный сбор за покупку автомобиля.

Проблемы в российской экономике: коротко