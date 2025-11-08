Кроме того, из-за санкций, которые Соединенные Штаты ввели против нефтяной отрасли России, Путин в целом отчаивается. Однако настоящий эффект от этих санкций можно будет увидеть зимой.

Больше о сферах, где Россия оказалась в безвыходном положении, и встретятся ли Владимир Зеленский и Путин уже в ноябре – специально для 24 Канала проанализировали полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности Марк Тот.

Встретятся ли Зеленский и Путин в ноябре?

Президент Финляндии Александр Стубб дал понять, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться на саммите G20 в конце ноября. Насколько реалистичной вы считаете такую встречу? Есть ли на этом этапе что-то важное, что лидер Украины мог бы обсудить с российским диктатором?

Марк Тот: Я был удивлен, увидев это, ведь до сих пор Путин боялся встречаться с Зеленским. Он был готов на это, если бы Зеленский приехал в Москву, но президент Украины никогда не вернулся бы из этой поездки. Его бы арестовали, если бы не убили по дороге.

Поэтому я не верю, что Путин на это намекает. Он уже объявил, что не намерен ехать на саммит G20 в ноябре в Йоханнесбурге (город в ЮАР – 24 Канал), и Трамп также сказал, что не поедет. Сейчас это уровень вице-президента Джей Ди Венса, и я просто не верю, что это произойдет.

Я думаю, что это попытка финского президента понять, сможет ли он продвинуться в этом направлении. Конечно, две разные страны, Казахстан и еще одна, готовы стать посредниками, обе их делегации прибудут в течение ближайшей недели. Однако я просто не верю, что это произойдет. Если бы это было так, что они смогли бы?

Думаю, это трудно понять, потому что Путин, прежде чем встретиться, если вообще будет встреча, говорит, что НАТО должно признать свою вину, а Украина, по сути, должна отказаться от независимости. Зеленский же очень быстро заявляет, что должно быть прекращение огня, прежде чем будет встреча. Это просто хороший почин, но пока без особого наполнения. Я просто не верю, что это произойдет.

Джон, а что вы думаете. Видите ли вы готовность российской стороны серьезно сесть за стол переговоров?

Джон Свит: Нет, я согласен с Марком. Россия не имеет никакого намерения сесть за стол переговоров. Условия, предоставленные Марко Рубио для переговоров между Путиным и Трампом в Будапеште, были теми же, что и за несколько недель до этого. И, как сказал Марк, это полная капитуляция Украины, и это просто то, что Зеленский не примет.

Россия продолжит свою полномасштабную атаку с помощью дронов, баллистических ракет и наступлений по всему фронту. Россияне считают, что это окажет дополнительное давление на Украину и заставит Киев сесть за стол переговоров. Однако сейчас это не так, потому что Украина способна противостоять таким атакам и нанести ответные удары вглубь России, удары по НПЗ, но также и по складам боеприпасов и по тем производственным объектам, которые собирают беспилотники.

Они успешно прекратили некоторые поставки северокорейских систем вооружения. Пока Украина способна отвечать, она не будет подчиняться требованиям России. И прямо сейчас Путин все больше отчаивается. Ему не хватает побед на поле боя. Он подталкивает своих генералов к тому, чтобы они обеспечили победы. Генералы говорят ему то, что он хочет услышать, и поэтому он продолжает пропагандистскую войну. Он пытается убедить людей в том, что они побеждают, хотя на самом деле они терпят ужасные неудачи.

"Путин в тупике": что происходит в Покровске

Российские войска пытаются захватить Купянск Харьковской области, идут ожесточенные бои в Покровске, Донецкой области. По словам президента Зеленского, на Покровском направлении сосредоточено около 170 тысяч оккупантов. Джон, из военного обзора, на каком этапе мы сейчас находимся?

Джон Свит: Мы в безвыходном положении. Мы видим украинские силы внутри города, которые отражают атаки россиян. Однако сейчас россияне в городе не наступают механизированными силами и не проводят атак волнами. Они продвигаются, проникая в город небольшими группами, а затем, оказавшись там, они окапываются, занимая оборонительные позиции, и пытаются удерживать их, перерезая линии поставок, идущие в город и из города.

Россияне не обязательно занимают территорию силой или малыми силами. Они пытаются закрепиться на местности и расширять свое присутствие изнутри, а не захватывать город массированными силами.

Украина эффективно отражает эти попытки, и они очень успешно направляют свои небольшие подразделения, специальные силы, чтобы оттеснить оккупантов из города. Очевидно, что их должна беспокоить способность России фактически окружить город. Идет бой в Покровске, но есть и более широкая борьба за то, чтобы не дать российским войскам окружить город.

И что мы видим сейчас? Это передислокация украинских войск. Каждый раз, когда Россия перемещает свои силы, она подвергает свою пехоту и бронетехнику ударам украинских дронов. Одной из основных боевых систем, которую Украина использует на передовой, является ее дроны, и это очень эффективно и крайне разрушительно. Мы будем наблюдать за такими атаками.

Тем временем Путин продолжает заявлять о победах. На прошлой неделе он объявил, что Покровск и Купянск окружены, и даже пригласил западных журналистов посетить линию соприкосновения. Какова цель этих заявлений и приглашений западных СМИ?

Марк Тот: Да, ему нужно одержать победу. Как волшебник, он пытается вытащить ее из шляпы, но ее просто нет. Он в отчаянии. Я даже пошел бы еще дальше – думаю, что Путин сейчас загнан в угол. Везде, куда ни глянь, на поле боя, на международной арене, в его собственной экономике, Путин сталкивается с сильными трудностями и нигде не достигает успеха.

Когда-то иракский пресс-секретарь во время первой войны в Ираке выглядел так, как будто его форма никогда не видела боя. Это делает и Путин, пытаясь притвориться, что он генерал или глава армии в Москве. Однако на самом деле ничего не достигает. Он пытается достичь словами того, чего его военные не смогли достичь на местах. Мы видели это в Купянске. Я думаю, это та угроза, которую Украина способна выдержать, если говорить о тех двух ударах, которые идут с Севера.

И вот Путин пытается убедить всех в своей победе, даже приглашая журналистов, чтобы они все увидели, но это не сработало, вероятно, и не сработает. Про Купянск он говорил то же самое. Кирилл Буданов, ваш гениальный специалист, подготовил для него сюрприз, фактически сказав, что Украина видит, что он делает, что Украина готова к усилению. Путин сказал по телевизору, что россияне собираются взять этот регион. А Украина ответила: "Нет". И так началась информационная война.

С точки зрения Путина, он просто загнан в угол. И эта его бравада, попытка заявить, что он одержал победы или вот-вот получит их, то ли в Купянске, то ли в Покровске. Это просто попытка вытащить кролика из шляпы.

Проблема в том, что каждый раз, когда он ищет этого кролика в шляпе на глазах аудитории, для нас – его просто нет. И его экономика разрушается. Украина продолжает загонять его в угол, уничтожая его экономику, а США усиливают санкции против крупных нефтяных компаний. Путин в целом отчаялся.

Кстати, 31 октября в Покровске началась сложная десантная операция ГУР, которую возглавил лично Кирилл Буданов. Штурмовики разведки зашла в районы города, которые российские генералы уже объявили якобы захваченными.

Лукашенко хочет отправить миротворцев в Украину

Командование специальных операций Беларуси предложило, что Минск мог бы, при необходимости, направить своих так называемых миротворцев в Украину по запросу обеих сторон. Джон, как вы оцениваете возможность открытия второго фронта на Севере Украины?

Джон Свит: На самом деле меня "позабавила" эта мысль о миротворческих силах. Вернемся к вторжению. Российские войска вторглись в Украину из Беларуси. Вертолетные атаки в Киевскую область были с аэродромов на территории Беларуси. Баллистические ракеты летели из Беларуси. Раненые российские солдаты были эвакуированы в полевые госпитали в Беларуси.

Поэтому Беларусь полностью в проблемах Путина. Беларусь понимает, что если Путин потерпит неудачу, то они потерпят неудачу, а на Западе – Польша. Они понимают, что Польша является для них угрозой. Они постоянно говорят, что имеют ядерное оружие, баллистическую ракету, гиперзвуковую ракету. Говорят, что будут использовать их, если понадобится.

Это слова перепуганного человека. Беларусь – не миротворческая сила. Беларусь была бы оккупационной силой. Это не примет ни одна из западных стран.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко угрожал миру, говоря о российской ракете "Смерч" и ее размещении в Беларуси. В то же время Беларусь в последнее время активизировала атаки на Литву с использованием метеозондов. Марк, что вы видите за этой эскалацией, и каково ваше мнение о ситуации с Беларусью сейчас?

Марк Тот: Когда мы прошли отметку в 3,5 года с момента вторжения Путина в 2022 году, возможно, нужно вернуться к 2014 году, когда он ворвался в Донецк и захватил Крым. Тогда Лукашенко вылез с этим хвастовством, и это все, на что он способен. Очевидно, он показывает Путину, что он на его стороне, посылая ему сигнал, что они как бы едины, и что он будет там. Однако в целом Лукашенко не сделал ничего существенного, по крайней мере открыто.

Кроме того, что Джон упомянул, в начале войны Лукашенко позволил российским войскам вторгнуться с Севера в Украину. Беларусь втянута в эту войну. Это гибридная война. Путин отчаянно, на фоне того, что он загнан в угол, требует отвлечения прямо сейчас, и последним таким отвлечением, вероятно, являются эти метеозонды. По некоторым оценкам, более 60 штук прилетели из воздушного пространства Беларуси и нарушили воздушное пространство литовских аэропортов.

Это лишь один из способов, вызывающий хаос. Это проверка реакции, туда направлены усилия. И с этой точки зрения Беларусь пытается играть свою роль гибридным способом. Они утверждают, что это контрабанда сигарет, но вряд ли. Литва считает, что это было преднамеренно. Гитанас Науседа, президент Литвы, бесспорно, видит это так.

И я напомнил бы, что несмотря на серьезные военные неудачи в Украине, Россия все же решила провести учения "Запад", которые проходят в Беларуси. Это такая идея "идти на Запад, противостоять НАТО" и так далее. Это послание им. Путин хочет использовать Беларусь как послание для НАТО, как послание для стран Балтики, чтобы они держались как можно дальше. Однако пока это не работает.

Каждый раз, когда он пытается выйти из этого положения, то только вызывает более сильный ответ со стороны НАТО, Польши, Балтийских государств, и мы это видим. Литва на месяц закрыла воздушное пространство для рейсов из Беларуси и угрожает наносить удары по железнодорожному сообщению, что ударит по экономике Беларуси. Поэтому Беларусь используется для сигнала, но это не выведет Путина из того тупика, в котором он находится.

Важно! В ГУР заверили, что сейчас уровень угрозы непосредственно с территории Беларуси остается на низком уровне. Однако Россия все еще сохраняет планы использовать территорию Беларуси для агрессии.

Готова ли ядерка США к противостоянию с Путиным?

США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд после приказа Трампа возобновить испытания ядерного оружия. Мы возвращаемся к динамике холодной войны, где гонка вооружений определяла глобальную повестку дня? Почему Москва с Вашингтоном сейчас повышают ядерные ставки?

Марк Тот: Удивительно, как развивается эта история. Однако люди должны смотреть на это с высоты. По сути, Путин пытался давить на Трампа, объявив о новой крылатой ракете, которая, по его словам, неуязвима и способна долго находиться в космосе. Трамп не вытерпел этого и ответил: "США не испытывали оружие с сентября 1992 года, но мы вернемся к этому".

Думаю, это просто послание. Он дает отпор. Частично я посоветовал бы людям посмотреть, что это больше, чем просто ядерный аспект. Есть также тот факт, что Сергей Лавров, кажется, был временно отстранен, потому что именно он, как утверждается, слишком заигрался, говоря "будьте твердыми с Трампом, а не льстите ему".

Угроза ядерным оружием не сработала. И вот Кирилл Дмитриев полетел в США, пытаясь урегулировать ситуацию со Стивом Уиткоффом, спецпосланником Трампа, но это не сработало. Его подверг критике министр финансов США Скотт Бессент.

Возвращаясь к ядерному аспекту, Джон, возможно, предоставит больше деталей о системе вооружения. Я думаю, это просто ответ Трампа. Думаю, он намерен это сделать.

Это двойное послание не только Путину, но и Китаю. Если бы я писал заголовок, то это о том, что Путин оказался в углу, думая, что он может выбраться оттуда, угрожая ядерным оружием, а Трамп сказал: "Ты меня не напугаешь". Это был глупый ход со стороны Путина, и Трамп его на этом поймал.

Джон Свит: Я согласен со всем, что сказал Марк. Это касается, я думаю, какой-то степени администрации Джо Байдена на ранних этапах войны, когда председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли разговаривал с российским генералом Валерием Герасимовым и спросил его, какие условия заставят Россию применить ядерное оружие. Герасимов предоставил эти условия.

Однако в то же время, думаю, что администрация Байдена показала свои карты, что они обеспокоены ядерной эскалацией, ядерными ответными ударами. Россия услышала это ясно и четко, и с того момента мы видим, что каждый раз, когда что-то идет против России, будь то поставки HIMARS, танков, поставки системы ПВО Patriot, – ответ Путина всегда был эскалационным, включая угрозы ядерного оружия.

Будь то фактические учения его стратегических ядерных сил, или явная демонстрация ядерного чемоданчика, или демонстрация вооруженных систем, которые он выставляет на показ – это их запасной вариант. Разница в том, что это сработало с администрацией Байдена, но сейчас не работает.

В отчетах Washington Post говорится, что подготовка США к ядерным испытаниям может длиться годы. Джон, как бы вы оценили готовность?

Джон Свит: Стратегическое командование, которое на самом деле руководит нашими ядерными программами, прежде всего является программой ВВС, но это также совместная программа. Однако есть уверенность, что они готовы, их системы вооружения обслуживают и могут быть применены в случае необходимости.

У нас есть процессы и процедуры для обеспечения безопасности оружия и гарантии того, что при любом приказе все действуют в соответствии с планом. Не думаю, что до этого дойдет, но это, как сказал Марк, это стратегическое послание. Это говорит России, что США также имеют оружие, которое могут применить в ответ на то, что Россия делает.

Это не система первого удара США, но это что-то, что обеспечивает доктрину 80-х годов, – взаимно гарантированное уничтожение. Путин это понимает. Так что, пока он хвастается ядерным оружием, он также понимает, что США и НАТО имеют ядерное оружие и могут ответить тем же. Это уравновешивает ситуацию.

Поэтому мы собираемся провести испытания ядерного оружия. Я думаю, что это больше похоже на испытания систем доставки этого оружия. Десятилетиями в США не было ни наземных, ни подземных взрывов. Я не думаю, что мы увидим их сейчас. Теперь многое можно сделать без детонации.

Где Украина побеждает Россию?

Великобритания объявила о новой поставке ракет Storm Shadow для защиты украинского неба и инфраструктуры от российских ударов. И вот совсем недавно мы также наблюдали отключение электричества в Московской области. Марк, ожидаете ли вы, что количество ударов по России продолжит расти?

Марк Тот: Да, я думаю, как сказал Зеленский и как признал Трамп, лучшие санкции против России сегодня – это удары вглубь, и Storm Shadow показали эффективность. Думаю, Украина понимает это, потому что в середине октября они даже вышли с заявлением, что нанесли удар по Брянскому химическому заводу с использованием Storm Shadow, что было примечательно, по сути заявив, что у вас есть эти ракеты.

Они пролетели примерно 500 километров и уничтожили его. Эти ракеты, определенно, способны на это. Думаю, более важное послание от применения Storm Shadow и в связи с санкциями, которые США ввели против "Роснефти" и "Лукойла", двух крупнейших нефтяных компаний России, заключается в том, что мы будем продолжать бить как по военным целям, так и по экономическим целям, пытаясь поставить Путина на колени. И это эффективно.

Storm Shadow и их французский аналог сыграли огромную роль, и это хорошие новости, что Великобритания продолжает наращивать запасы, особенно с учетом наступающей зимы,. Потому что Украина имеет возможность и может сосредоточиться на уничтожении энергетических объектов, что может нарушить экономику, нарушить цепочку поставок в России, затруднив переброску техники в Украину, на фронт и т.д.

Джон Свит: Украина сейчас ведет 4 битвы, на самом деле 5, если говорить о битве пропаганды. Однако единственная битва, в которой она побеждает, и в которой наносит боль России, это удары вглубь. Удары по НПЗ, производственных мощностей. Это отключение электричества в крупных городах, что касается именно граждан России, а не этнических меньшинств. Однако это дорого стоит.

Украина сосредоточена на этом, и украинцы на самом деле выживают в непосредственном бою, который ведется в траншеях, в городах. Они сдерживают наступление россиян. Расчет для победы в войне – на удары вглубь территории России. Украинцы также держат оборону в тыловой войне, то есть в борьбе с дронами и ракетами, которые наносят удары по их городам, чтобы удержаться и выжить.

Единственное, на что они должны обратить свое внимание, вложить больше ресурсов. Это война по прерыванию поставок – чем дольше Россия может поставлять войска и боеприпасы, материалы и системы вооружений в Украину, тем дольше это будет продолжаться. Так, Россия теряет 7000 солдат в неделю, но она набирает 7000 солдат в неделю. Должны быть какие-то дополнительные усилия, направленные на это.

В Донецкой области 170 тысяч военнослужащих, но по ним нужно наносить удары. Почему бы не нанести удар по их районам сбора? Зачем ждать, когда они на поле боя? Вот где вы берете на себя большой риск, заставляя своих солдат бороться с ними по отдельности, а не убиваете их. А прерывание снабжения, по-прежнему, является ключевым. Ракета Storm Shadow является хорошей системой, как HIMARS и ATACMS, и даже кассетные боеприпасы.

Зимой увидим настоящий эффект санкции против России

Трамп ввел санкции против российских нефтяных гигантов. Согласно недавним отчетам Bloomberg, китайские НПЗ отказываются от российской нефти. Какие результаты вы видите и эффективны ли эти меры? Достиг ли Трамп того, чего он намеревался достичь с помощью этих санкций против России?

Марк Тот: Да, он это сделал. Важным является не только действие, но и реакция, на которую стоит обратить внимание. И в ответ на новые санкции США специальный посланник Путина и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, быстро полетел в Пенсильванию, чтобы попытаться встретиться со Стивом Уиткоффом. Однако это не сработало.

Эта реакция России свидетельствует о том, что Путин очень обеспокоен этим. Эффект был мгновенным, потому что это означает, что российский диктатор получил сигнал о серьезности намерений США. Несколько неожиданно, что к этому еще не привязаны вторичные санкции.

Другими словами, сегодня Россия продает 85% своей нефти Китаю и Индии. Они имели немного больше свободы в покупке этой нефти, но решили отказаться, потому что боятся, что если российская нефть попадет к ним и они начнут ее перерабатывать на их НПЗ, то могут столкнуться с вторичными санкциями. Это также произвело двоякий хороший эффект, потому что это по крайней мере сократило закупки российской нефти Китаем и Индией. Так что это хорошо. Эти санкции, на удивление, имели больший эффект, чем мы думали сначала.

Думаю, это показывает отчаяние Путина, ведь Дмитриев приехал в США через несколько дней после введения санкций. Путин понимает, что без экономической поддержки Индии и Китая, которые покупают российскую нефть, он будет иметь проблемы. Трамп получает высший балл, потому что это произвело немедленный эффект.

Джон Свит: Путин думал, что справится, потому что надеялся, что страны БРИКС его поддержат. Он увидел, что этот экономический альянс не является таким, и это его напугало. Он будет пытаться ускориться и биться настойчивее, чтобы компенсировать это, но мы еще не видели полного эффекта санкций. Нужно будет несколько недель, может, месяц, прежде чем мы это увидим, и к тому времени наступит зима.