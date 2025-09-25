Что известно о новом бюджете России?

Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с большим дефицитом в 54,6 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Доля ненефтегазовых поступлений, по прогнозу, достигнет 78%, тогда как экономика вырастет лишь на 1,3%. Это свидетельствует о ее упадке.

Накануне Минфин России внес пакет изменений в бюджет и налоговое законодательство, пытаясь закрыть нехватку ресурсов. Среди них:

повышение НДС до 22%;

резкое уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения (с 717 000 долларов до 120 000 долларов);

отмена льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса.

В то же время в проекте появились масштабные программные обещания, которые невозможно внедрить в условиях падения нефтегазовых доходов и санкций:

финансирование "национальных проектов" до 2030 года на 492 миллиарда долларов (в 2,6 раза больше, чем в 2020–2025 годах);

120 миллиардов долларов на демографические инициативы и инвестиции в образование.

Несмотря на риторику об "управляемости" и социальной ориентации, рост дефицита, падение нефтяных доходов и вынужденное повышение налогов свидетельствуют о глубоком структурном кризисе и попытки власти мобилизовать последние ресурсы,

– пишут в разведке.

Как повышение НДС повлияет на россиян?

Минфин России объявил о повышении налогов, а именно ставки НДС до 22%, что может вызвать скачок цен и инфляцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Медуза".

Средства, которые принесет повышение НДС, прежде всего предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. Однако такое обновление будет проблемным для бизнеса и населения. Также под удар попадут банки.

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал повышение НДС "самой неприятной для бизнеса и населения налоговой новацией".

Это может привести к тому, НДС все же возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит. Опять будет инфляция, снова повышение ставки и т.д.,– констатировал Шохин.

Что известно о проблемах российского бюджета и экономики?