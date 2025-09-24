Почему в России могут вырасти цены?

Повышение цен ожидают сразу после повышения налога на добавленную стоимость, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Также председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал повышение НДС "самой неприятной для бизнеса и населения налоговой новацией".

Это может привести к тому, НДС все же возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит. Опять будет инфляция, снова повышение ставки и т.д,

– констатировал Шохин.

На каком этапе повышение НДС в России?

Подготовленный Минфином проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предусматривает повышение общей ставки НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Медуза".

Средства, которые принесет повышение НДС, прежде всего предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, сообщил Минфин. Зато льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие.

Предполагается, что поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие, среди прочего, повышение НДС, вступят в силу с 1 января 2026 года.

Что известно о бюджете России и дефиците?