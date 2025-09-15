Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что аналитики пишут о дефиците бюджета в России?

Несколько источников в российском правительстве сообщили оппозиционному изданию, что власти рассматривают возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) – федерального налога, который взимается с большинства товаров и услуг в стране – с 20% до 22% в ближайшем будущем из-за большого дефицита федерального бюджета.

С помощью повышения НДС до 22% правительство Кремля могло бы получить дополнительно 1 триллион рублей ежегодно или 0,5% ВВП России.

Это фактически будет означать изъятие денег у населения, поскольку бизнес преимущественно перекладывает налоговую нагрузку на потребителей путем повышения цен на товары и услуги,

– отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что повышение НДС может свести на нет любые достижения Центробанка России в борьбе с инфляцией и одновременно не решит проблемы, которые могут возникнуть в результате преждевременного снижения ключевой ставки.

Центробанк России последний год активно пытается сдержать инфляцию и постепенно снизил ключевую ставку с 21% до 18% с июня 2025 года, вероятно, реагируя на мнение, что его антиинфляционные меры дают результат. В то же время повышение НДС, вероятно, снова разгонит инфляцию, одновременно уменьшит оборот наличности в экономике, ослабит покупательную способность населения и еще больше затормозит экономический рост.

Обратите внимание! Аналитики подытожили, что Путин фактически создал экономическую ситуацию, из которой России будет трудно выбраться: страна все больше зависит от военных расходов и массовых инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, тогда как российское общество сталкивается с нехваткой рабочей силы, дефицитом топлива, более широкими демографическими проблемами и снижением сбережений.

Экономические проблемы Кремля: что известно?