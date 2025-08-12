Сколько России стоили дроновые атаки?

Шахеды и БПЛА-имитаторы стали основным средством поражения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

По данным издания, этогория выпустила почти 29 тысяч дальнобойных дронов. Больше всего атаковали Украину в июле – более 6 тысяч единиц.

Точное количество "шахедов" и сколько их имитаторов – неизвестно. оценочная пропорция – около 55-65% в пользу настоящих "шахедов". Примерно 16 000-19 000 таких дронов запустил враг с начала года.

По данным пресс-службы ГУР, один "Шахед" стоит ориентировочно 200 тысяч долларов. Таким образом, суммарные расходы на атаки "Шахедами" могут достигать 5,7 миллиардов,

пишут в издании.

Сколько потратила Россия на ракетные удары?

По подсчетам Forbes Ukraine, в 2025 году Россия запускала 932 ракеты, которые несли 0,4 миллиона килограммов взрывчатки. Их стоимость может достигать 7,7 миллиардов долларов.

311 из них были баллистическими:

235 "Искандер-М"/KN-23/24 – на 1 миллиард долларов;

47 ракет С-300 – на 10 миллионов долларов;

29 ракет "Кинжал" – на 290 миллионов долларов.

В общем Россия потратила на обстрелы Украины 13,4 миллиарда долларов.