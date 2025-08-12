Сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Какие последствия удара по Белозерскому?
Российские войска нанесли удар по Белозерскому 11 августа в 22:55. Оккупанты атаковали жилой квартал города.
Под ударами "ФАБ-250" с УМПК оказался жилой квартал, где в своих домах находились гражданские. Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли,
– говорится в сообщении.
Последствия удара России по Белозерскому / Фото Донецкой областной прокуратуры
Также ранения получили 7 человек – трое мужчин, три женщины и 16-летний юноша. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузию. Им уже оказали медицинскую помощь.
В результате российского удара повреждены 8 многоквартирных домов и 6 автомобилей. Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.
Напомним, в ночь на 12 августа Россия выпустила по Украине 48 БПЛА различных типов и 4 баллистические ракеты. Силы ПВО уничтожили большинство российских дронов.